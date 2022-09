Obersteiner schießt TV Stockdorf zum Sieg: Jäkel schwärmt von Mannschaftsleistung

Teilen

Trainer Sven Jäkel war begeistert vom Auftritt seines Teams. F: fupa © TV Stockdorf

Der TV Stockdorf hat nach einem 3:1-Erfolg gegen den SC Wörthsee die Tabellenspitze der A-Klasse 4 erobert.

Stockdorf – TVS-Coach Sven Jäkel war begeistert vom Auftritt seines Teams – nicht nur von seinem Zehner Daniel Obersteiner, der sich mit drei Treffern zum Spieler des Spiels aufschwang. „Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt und hätten auch noch höher gewinnen können“, sagte Jäkel.

Mike Siersch, Technischer Leiter des SC Wörthsee, sah das etwas anders. Sein Fazit: „2:2 wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen.“

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, die nach zwölf Minuten durch einen von Niklas Hauser verwandelten Foulelfmeter in Führung gingen. Anschließend fand Stockdorf jedoch besser ins Spiel. Nach einem technischen Fehler in der Wörthsee-Hintermannschaft eroberte Kadir Sadovic den Ball und bediente Obersteiner, der zum 1:1-Ausgleich traf (40.). Nach dem Seitenwechsel legte Obersteiner noch zwei weitere Treffer nach. Stockdorf hatte aber auch Glück: Ein Freistoß von Niklas Hauser prallte nach gut einer Stunde von der Latte wohl hinter die Linie, doch der Schiedsrichter gab das Tor nicht. (te)

TV Stockdorf – SC Wörthsee 3:1 (1:1)

TV Stockdorf: Grimm; Feldhäuser, Pleyer, Ziegner, Vielhuber, Obersteiner, Eimer, Richter, Wallner (C), Thalmeier, Sadovic; Scheuboeck, Girke, Leuthner, Dachgruber, Paulu - Tore: 0:1 Hauser (12.), 1:1, 2:1, 3:1 Obersteiner (40., 58., 87.)