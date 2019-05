Ochsenkühn: „Wollen zum Abschied nochmal eine gute Leistung zeigen“

Abschied für Schulze und Dollinger

von Julius Roever

Der Klassenerhalt steht bereits seit zwei Wochen fest, doch einmal muss der TSV Gräfelfing II trotzdem noch ran.

Zum Saisonausklang gastieren die zuletzt spielfreien kleinen Wölfe beim SV Pullach II (14 Uhr, Gistlstraße). Obwohl die Partie weder für die Würmtaler noch für die Gastgeber sportliche Bedeutung besitzt, dürfte es einigermaßen emotional zugehen. Zwei Alteingesessene, Philipp Dollinger und Torhüter Alexander Schulze, kündigten an, nach der Saison aufzuhören. „Da wollen wir zum Abschied noch mal eine gute Leistung zeigen“, sagt TSV-Trainer Thomas Ochsenkühn.

Weil am vergangenen Mittwoch auch Gräfelfings Erste in Sachen Ligaverbleib nachzog, kehren einige Stammkräfte der Reserve von oben wieder zurück in den Kader. Zuletzt hatten etwa Ante Popic, Michael Merkl, Kadir Sönmezcicek oder Zehrudin Bitic im Kreisligateam ausgeholfen. Die entstandenen Lücken hatte Ochsenkühn mit Spielern aus der U19 aufgefüllt. Der Coach versichert aber: „Auch diesmal wird der eine oder andere dabei sein, nur keine vier oder fünf Mann wie zuletzt.“