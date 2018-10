Pentenried gegen Olching II auf Augsburgs Spuren

Komplette Innenverteidigung fällt aus

von Redaktion Würmtal schließen

„Auch der FC Augsburg kann mal einen Punkt bei den Bayern mitnehmen.“ So spricht Daniele Rachella, Trainer des TSV Pentenried, über die Ausgangslage am Samstag für das Gastspiel beim SC Olching II (14 Uhr).

An der Toni-März-Straße sieht Rachella sein Team dennoch als klaren Außenseiter. „Die komplette Innenverteidigung fällt aus. Für mich ist das mal ganz schön, da ich gewisse Dinge ausprobieren kann“, so Rachella. Chancen rechnet er sich nur bei einer frühen Führung aus. „Wir wissen, was wir können. Auch Olching kann mal einen schlechten Tag erwischen, und dann ist alles möglich. Meine Mannschaft kann und wird gut Fußball spielen.“

Was den Pentenriedern zusätzlich Hoffnung machen könnte: Von den vergangenen sechs Partien gegen die Reserve des SCO konnte man vier gewinnen und verlor nur einmal. tao