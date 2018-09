TSV Pentenried verschenkt Sieg gegen SV Puchheim

„90 Minuten lang nur auf ein Tor“

von Redaktion Würmtal schließen

Für den TSV Pentenried ist es am Sonntagnachmittag bitter gelaufen. Zwar holten die Römerfelder im Gastspiel beim SV Puchheim immerhin ein 1:1-Unentschieden, es hätte aber auch ein deutlicher Sieg für den TSV werden können.

Bereits nach fünf Minuten überlupfte Ridvan Cetin Gerd Müller im Tor der Gastgeber zum 1:0-Führungstreffer. Danach jedoch wollte den Gästen trotz zahlreicher Möglichkeiten kein Tor mehr gelingen. „Wir hätten zur Pause 4:0 führen können“, teilte TSV-Trainer Daniele Rachella mit. Stattdessen glichen die Hausherren nach knapp 20 Minuten per direkt verwandeltem Freistoß aus. Nach dem Seitenwechsel machte der TSV weiter Druck, spielte „90 Minuten lang nur auf ein Tor“, so Coach Rachella.

Doch der Ball wollte einfach nicht mehr über die Linie. Tony Stemmer etwa scheiterte in der Schlussphase im Eins-gegen-eins an Puchheims Müller. „Schade, wir waren deutlich überlegen“, sagte Pentenrieds Coach und trauerte den zwei verschenkten Punkten hinterher. „Das war kein starker Gegner.“ Im nächsten Spiel trifft seine Mannschaft auf Aufsteiger ASV Biburg – auch eine vermeintlich machbare Aufgabe. Doch Rachella warnt bereits jetzt: „Das wird spannend, sie haben heute Stockdorf geschlagen.“ Die Turner verloren am Sonntag überraschend mit 0:2.

SV Puchheim - TSV Pentenried 1:1 (1:1)

TSV Pentenried:Krohn; Möwald (C), Hermann, Tietz, Pasalic, Lechner, Langer, P.Schneider, P.Stemmer, Cetin, T.Stemmer; Göke, Brunner, Kühl

Tore: 0:1 Cetin (5.), 1:1 Cloes (17.)