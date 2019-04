Pentenrieds Rachella: „Ein Sieg wäre ein Befreiungsschlag“

Römnerfelder zu Gast bei Schlusslicht Gröbenzell

von Tobias Empl

Pentenried fährt als Favorit zum Tabellenletzten Gröbenzell. Doch der Coach warnt.

A-Klasse 2

Auf dem Papier ist der TSV Pentenried am Sonntag bei Schlusslicht 1. SC Gröbenzell II leicht favorisiert (13.15 Uhr, Wildmoosstraße). Die Römerfelder sind zwar im Jahr 2019 noch ohne Pflichtspielsieg, holten gegen die Spitzenteams FC Puchheim und SC Unterpfaffenhofen-Germering II aber immerhin zwei Punkte. Die Gastgeber dagegen haben seit dem Winter nur Niederlagen vorzuweisen. Doch Pentenrieds Trainer Daniele Rachella warnt: „Bei einer abstiegsbedrohten zweiten Mannschaft muss man immer damit rechnen, dass Spieler aus der Ersten dabei sind.“ Allerdings dürfte die Unterstützung nicht allzu üppig ausfallen, denn auch die im Anschluss spielende Kreisliga-Elf Gröbenzells kämpft in ihrer Klasse gegen den Abstieg. Rachella hofft, dass sein bis auf den langfristig fehlenden Keeper Jan Krohn in Bestbesetzung antretendes Team „den Spaß aus dem Training mitnimmt“. Rachella: „Ein Sieg wäre ein Befreiungsschlag.“ te