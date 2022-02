Peter Gleixner ist tot: „Ohne ihn gäbe es den Fußball beim TSV Neuried heute gar nicht“

„Wir leben Sport.“ ist der Wahlspruch des TSV Neuried - die Erinnerung an Peter Gleixner (†77) wird im Verein weiterleben. © Schönwälder/Archiv

Peter Gleixner, langjähriger Fußball-Abteilungsleiter des TSV Neuried, ist am 10. Februar 2022 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben.

Neuried – Für den TSV Neuried bedeutet das einen großen Verlust. Gleixner hatte seit seinem Vereinsbeitritt 1977 die Fußball-Abteilung drei Jahrzehnte lang maßgeblich geprägt.

„Ohne Peter Gleixner gäbe es den Fußball beim TSV Neuried heute gar nicht“, betont Ulrich Kopp, langjähriger Fußballer beim TSV Neuried und Stifter des kürzlich ins Leben gerufenen Karin- und-Peter Gleixner-Preises. Der Preis soll künftig einmal jährlich an Personen vergeben werden, die sich besonders um die Fußballabteilung des TSV Neuried verdient gemacht haben. Über den Namen hatte schnell Einigkeit geherrscht – denn kaum jemand hat sich um diese Fußballabteilung so verdient gemacht wie das Ehepaar Karin und Peter Gleixner.

Peter Gleixner, hauptberuflich bei Siemens angestellt, war jahrelang beim TSV Neuried ehrenamtlicher Jugendtrainer, Schiedsrichter, Jugend- und Abteilungsleiter – und an nahezu jedem Wochentag am Fußballplatz zu finden. Unermüdlich band er den Nachwuchskickern die Schnürsenkel, tröstete sie, schlichtete Streit oder fuhr sie zu Auswärtsspielen. Immer unterstützt wurde er von seiner Frau Karin, die den Fußballnachwuchs, darunter auch Sohn Michael, bei Wind und Wetter mit Zitronentee versorgte. Gleixner ging es nicht in erster Linie um sportlichen Erfolg, sondern in erster Linie auch um Werte wie Respekt, Höflichkeit und Gemeinschaftssinn.

Auch im Gemeinderat war Peter Gleixner von 1990 bis 1996 aktiv. 2007 wurde er für seine Verdienste um die Gemeinde Neuried mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Seit 2020 war er zudem Ehrenmitglied des TSV Neuried. Nachdem er dem Verein wegen Meinungsverschiedenheiten mehrere Jahre lang ferngeblieben war, war zuletzt wieder eine Annäherung gelungen – sehr zur Freude von Weggefährten wie Kopp. Er sagt: „Der TSV Neuried war sein Lebenswerk.“ (te)