Planegg unterliegt Schlusslicht

Budell-Elf verliert nach Führung gegen den ESV München

SV Planegg-Kr. II – Es hätte der Spieltag der Planegger Reserve werden können. Die versammelte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt erwies dem Tabellenvorletzten der Kreisliga München 2 den Gefallen, ihre Partien zu verlieren.

Aber die Mannschaft von Trainer Andreas Budell konnte aus den Vorlagen vom SV Istiklal, vom FC Croatia und vom SV München Laim kein Kapital schlagen. Am Ende verlor sie am frühen Sonntagabend das Kellerduell gegen das Schlusslicht ESV München mit 1:3.

„Die nächsten Spiele werden schwieriger“, sagte der Coach. Zunächst übertrug sich die Euphorie, die sich während der Vorbereitungsphase an der Hofmarkstraße breitgemacht hatte, auf die Planegger. Die lieferten eine ansprechende Leistung ab und gingen nach einer knappen halben Stunde durch Berkant Cici verdient in Führung, der eine Flanke direkt in die Maschen jagte. „Bis dahin ist das in Ordnung gegangen“, sagte Budell.

Aber kurze Zeit später zeigten sich die ersten Sorgenfalten auf der Stirn des Übungsleiters. Sein Keeper Maurice Grundschöttl foulte bei einem Abwehrversuch einen gegnerischen Stürmer elfmeterreif. Die Münchner ließen sich die Chance zum Ausgleich nicht nehmen und brachten Budell weiter ins Grübeln. Der Trainer sah, wie sich sein Team kurz vor der Pause energisch zur Wehr setzte, aber die Chancen zur erneuten Führung nicht nutzte.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Platzherren zunächst an der Leistung aus der ersten Hälfte an. Als sich jedoch Mohamad Mahmoud erdreistete, eine Entscheidung des Schiedsrichters mehrmals zu kommentieren, flog er in der 55. Minute vom Platz. „In Unterzahl war es gegen so einen Gegner schwierig“, sagte Budell. Die Eisenbahner nutzten die Situation clever aus und kamen kurze Zeit später nach einem schönen Spielzug zur Führung, die sie wenige Minuten danach noch ausbauten. Planegg hatte dem in der Schlussphase nichts mehr entgegenzusetzen.

Text: Christian Heinrich

SV Planegg-Krailling 2 – ESV München 1:3 (1:1)

SV Planegg-Krailling 2: Grundschöttl; Jevtic, Misanovic, Sedlmair, Kunst, Petruzzelli, Mirza, Mahmoud, Cici, Lelleck, Suchank; Oljaca, Klein, Keller

Tore: 1:0 Cici (27.), 1:1 Rietberg (42./FE), 1:2 Wieberneit (60.), 1:3 Tran (69.)

Gelb-Rote Karte: Mahmoud (Meckern, 51.)

Quelle: fussball-vorort.de