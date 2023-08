Pokal-Generalprobe verpatzt – Gräfelfing verliert 1:5 vor Zweitrunden-Duell mit Thalkirchen

Thomas Ochsenkühn ist seit diesem Sommer Trainer der ersten Mannschaft des TSV Gräfelfing. © Dagmar Rutt

Die torreichen Ergebnisse ziehen sich bei Fußball-Kreisklassist TSV Gräfelfing weiterhin durch die Vorbereitung.

Gräfelfing – Nach dem einigermaßen wilden 5:3-Sieg beim SV Türkspor Allach im Pokal am vergangenen Mittwoch präsentierte sich die Wölfe-Defensive am Samstag im Testspiel gegen den ESV München-Ost erneut nicht sattelfest. Weil diesmal auch der Angriff nicht in Bestform auftrat, stand unter dem Strich eine 1:5-Niederlage gegen den Kreisklasse-Aufsteiger zu Buche.

Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen, denn Rückkehrer Maximilian Betz schoss die Hausherren nach 33 Minuten in Führung. Doch kurz vor dem Seitenwechsel glichen die Gäste durch Jonas Schlegelmilch aus, und unmittelbar nach Wiederanpfiff legte Antonio Leone zwei weitere Treffer nach (49., 51.). Kurz vor dem Abpfiff gelang dem ESV ein weiterer Doppelschlag durch Moritz Borggräte (85.) und Dreifach-Knipser Leone (87.).

In der zweiten Runde des Toto-Pokals bei Ligakonkurrent SpVgg Thalkirchen müssen sich die Gräfelfinger an diesem Dienstag gehörig steigern (11 Uhr, Thalkirchner Straße). Bis zum Start in die neue Kreisklasse-Saison hat der TSV allerdings noch etwas Zeit. Los geht es aufgrund von Spielverlegungen erst am 2. September mit einem Heimspiel gegen den TSV 1860 München IV. (te)