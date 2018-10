Rachella warnt vor Wörthsees „Bartigoal“

„Wörthsee hat die letzten Wochen nicht so stark gespielt“

von Redaktion Würmtal schließen

Beim Heimspiel des TSV Pentenried kommt am Sonntag mit dem SC Wörthsee ein für Trainer Daniele Rachella „schlagbarer, aber nicht zu unterschätzender Gegner“ ans Römerfeld (15 Uhr).

Nach der starken Leistung bei Tabellenführer SC Olching II am vergangenen Wochenende geht der TSV selbstbewusst in die Partie. „Wörthsee hat die letzten Wochen nicht so stark gespielt. Wenn wir so gut spielen wie in Olching, werden wir gewinnen.“

Rachella warnt jedoch auch vor der erfahrenen Wörthseer Mannschaft. „Mit Tobias Bartelmus hat der SCW einen eiskalten Stürmer, der fast keine Chance vor dem Tor liegen lässt.“

Verzichten muss Rachella auf seinen Abwehrmann Andreas Langer, der beruflich verhindert ist. „Das tut natürlich weh“, sagt Rachella. „Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass wir genug Qualität haben, damit die drei Punkte in Pentenried bleiben.“ tao