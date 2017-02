Rainer schnürt Doppelpack bei Sieg gegen Raisting

Erster Testspielsieg für Planegg

SV Planegg-Krailling - Erster Testspielsieg 2017 für den SV Planegg-Krailling. Dabei gewann der Bezirksligist ausgerechnet gegen den bisher ranghöchsten Gegner.

„Bei denen haben offenbar aber einige Spieler krankheitsbedingt gefehlt“, sagt SVP-Coach Andreas Steinweg nach dem 4:2 (2:0)-Heimerfolg am Donnerstag gegen Landesligist SV Raisting. Zudem hatten die Hausherren einen Blitzstart hingelegt. Patrick Ochsendorf hatte bereits in der ersten Minute das 1:0 erzielt, 120 Sekunden später zappelte der Ball nach einem Missverständnis in der Gästeabwehr erneut im Netz. Christoph Rainer hatte das Spielgerät nur noch ins leere Tor bugsieren müssen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren wieder die Planegger besser. Otavio Derewlany Eugenio traf nach schönem Solo aus spitzem Winkel zum 3:0 (49.). „Ab der 60. Minute haben wir dann richtig schlecht gespielt“, so Steinweg. Zunächst konnte Anil Adam Schlimmeres verhindern. Letzten Endes musste der junge SVP-Keeper aber doch zweimal hinter sich greifen. Den Schlusspunkt setzte Rainer mit dem 4:2 in der 87. Minute. Steinweg: „Man merkt so langsam, dass die erfahrenen Spieler fit werden. Eigentlich beginnt die Vorbereitung jetzt erst richtig.“

Text: Tobias Huber

Quelle: fussball-vorort.de