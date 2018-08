Reid: „Wir wollen denBall haben – Ende“

Neurieds Reserve trifft auf Sendling

von Michael Grözinger schließen

Die Vorbereitung hätte zwar besser laufen können für den TSV Neuried II. Einen Sieg und drei Niederlagen fuhr der Kreisligist ein, darunter das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen Kreisklassist SV Lochhausen.

Insbesondere im Angriff lief es noch nicht wie geschmiert. Dennoch ist Coach Maximilian Reid vor dem Kreisliga-Auftakt am Sonntag beim BSC Sendling (15 Uhr, Siegenburger Straße) zuversichtlich. „Wir hatten in der Vorbereitung sehr viele Urlauber. Generell sind wir offensiv aber breit aufgestellt“, sagt Reid. Den klassischen Stoßstürmer, der mit jedem langen Ball gesucht wird, habe seine Elf nicht. Die Hoffnungen ruhen unter anderem auf Alexander Jakob. Aber auch dem einen oder anderen Angreifer aus der ersten Mannschaft, der den Kader am Sonntag ergänzt, traut Reid ein Tor zu. Wer aushilft, ist noch nicht klar und auch von der jeweiligen Einsatzzeit in der Landesliga am Samstag abhängig.

Neben der Unterstützung aus der Ersten kann Reid auch aus seiner eigenen Riege fast auf alle Spieler zurückgreifen. Einzig Patrick Glösel (Erkältung), Nicolas Legrand (Platzwunde) und Keeper Robin Eisend (Urlaub) fallen aus. Durch das Fehlen von Eisend hat sich die Torwartfrage für das Auftaktspiel von selbst geklärt: Markus Bever steht gegen Sendling im Kasten.

Über den BSC weiß Reid wenig bis nichts. „Ich habe mich nicht explizit informiert“, so der Trainer. Auch bei Landesliga-Coach Marco Gühl, der in der abgelaufenen Saison noch als Reserve-Trainer auf die Sendlinger traf, erkundigte er sich nicht. „Ich konzentriere mich nur auf uns“, sagt Reid. „Und wir wollen den Ball haben – Ende.“ Eine positive Erinnerung hat er freilich an den Gegner: Da der BSC in der vorigen Spielzeit mehrfach einen Spieler einsetzte, der nicht spielberechtigt war, wurden ihm Punkte abgezogen. Das bescherte den Kickern von der Parkstraße den direkten Klassenerhalt, Sendling musste den Umweg über die Relegation nehmen. mg