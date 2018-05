Live-Ticker des SV Planegg: 90 Minuten, die alles entscheiden

Relegation zur Bezirksliga gegen den TSV Dorfen

von Tobias Huber schließen

Bleibt der SV Planegg-Krailling der Bezirksliga erhalten? Nach dem 1:1 im Hinspiel steigt am Samstag das alles entscheidende Relegationsrückspiel gegen den TSV Dorfen. Anpfiff an der heimischen Hofmarkstraße ist um 16 Uhr.

Planegg – Die Botschaft auf der Internetseite des SV Planegg-Krailling ist unmissverständlich. „Wir könnten hier Statistiken zitieren und euch erzählen, warum und weshalb es so wichtig ist, dass der SVP in der Bezirksliga bleibt. Machen wir aber nicht, weil es ja völlig klar ist: Ohne den SVP wäre die Bezirksliga Süd um einen Traditionsverein ärmer“, steht dort geschrieben. In der Planegger DNA ist alles unterhalb der Bezirksliga offensichtlich nicht vorgesehen.

Doch Michael Lelleck weiß vor dem Relegationsrückspiel zu Hause gegen den TSV Dorfen (Samstag, 16 Uhr, Hofmarkstraße) um die Schwere der Aufgabe. „Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn wir den Gegner aus unserem Stadion schießen könnten. Doch so wird es nicht kommen“, sagt der Trainer des SVP. Das 1:1 aus dem Hinspiel sei auf keinen Fall ein Ruhekissen. „Es wird eine Hitzeschlacht, in der beide Mannschaften leiden werden müssen“, prognostiziert Lelleck.

Der Trainer muss seine Elf im Vergleich zum Mittwoch auf zwei Positionen umbauen. Tobias Empl wird Rechtsverteidiger Stefano de Benedetta ersetzen, der im Hinspiel frühzeitig ausgewechselt werden musste. Für den beruflich in Griechenland weilenden Routinier Panagiotis Vrakas wird Jungspund Jean Monty Mendama im Angriff auflaufen. Der Nachwuchsstürmer erzielte in 18 Partien der U19-Landesliga immerhin fünf Treffer. Damit wird der Altersdurchschnitt der Blau-Schwarzen weiter gesenkt. Es werden fast ausschließlich Akteure das Planegger Trikot tragen, die gerade der A-Jugend entwachsen oder noch für die U19 spielberechtigt sind. „Unser Altersdurchschnitt wird bei 20 Jahren liegen“, teilt Lelleck mit.

Für den SVP-Trainer führt an dem eingeschlagenen Kurs kein Weg vorbei. „Nur so kann der SV Planegg erfolgreich sein. Die eigene Jugend ist unser Erfolgsgarant“, stellt er klar. Das Spiel gegen den TSV ist ein großer Charaktertest für die Planegger Rasselbande. „Wer den größeren Willen zeigt, wird das Duell für sich entscheiden“, so Lelleck.

Der Übungsleiter hat das Flügelspiel als größte Stärke der Dorfener ausgemacht. „Wir müssen unbedingt die Flanken verhindern. Da sind sie brandgefährlich“, erklärt Lelleck. Zum 1:1 im Hinspiel hat er seine eigene Meinung. „Viele haben gesagt und geschrieben, dass das Unentschieden für uns glücklich gewesen sei. Ich habe das anders gesehen“, sagt Lelleck, der auch in der kommenden Saison die erste Mannschaft des SVP trainieren wird – unabhängig von der Liga.

Sein Gegenüber Christian Donbeck haderte nach dem Hinspiel mit der mangelhaften Chancenauswertung. Dennoch ist er zuversichtlich. „Wir hatten in den letzten sieben Spielen sieben Endspiele. Das ist keine neue Situation für uns“, sagt Donbeck. Er rechnet mit ähnlich großer Zuschauerunterstützung wie am Mittwoch: „Das wird ein schöner Konvoi, der nach Planegg fährt.“