Alles wie immer: SV-Planegg-Krailling Coach Budell muss improvisieren

Keine Veränderung bei der Reserve

von Christian Heinrich schließen

Irgendwie hatte Andreas Budell mit der Pleite schon gerechnet. „Es war klar, dass so etwas passieren wird“, war sich der Trainer der Planegger Reserve schon vor dem Testspiel beim SC Untermenzing sicher.

Planegg–Dass seine Mannschaft dann mit 0:10 in ihre Einzelteile zerlegt wurde, setzte dem Coach gewaltig zu, obwohl er wegen zahlreicher verletzter und urlaubender Spieler nur eine Notelf hatte zusammenkratzen können. Immerhin hatten die Kicker von der Hofmarkstraße noch etliche Chancen, „um vier, fünf Tore zu schießen“, wie Budell meinte, aber irgendwie wollte im dritten Testspiel der Vorbereitung wirklich überhaupt nichts funktionieren.

Auch in diesem Sommer läuft wieder alles wie im letzten. Obwohl sich im gemeinsamen Training der ersten und zweiten Mannschaft stets mindestens um die 24 Spieler tummeln, muss Budell immer improvisieren. Die neue Abteilungsleitung um Ayhan Kurt hat zwar allen Fußballern ans Herz gelegt, in dieser Saison eine ganz andere Einstellung zu pflegen als in der vergangenen, doch so viel ist davon noch nicht zu merken. Vorwürfe will der Trainer jedoch niemandem machen. Es ist Ferienzeit, und bis zum Saisonstart am 25. August gegen die zweite Garnitur des TSV Großhadern sind es noch drei Wochen, um in Form zu kommen. „Bisher ziehen alle gut mit“, zieht er deshalb ein positives Zwischenfazit.

Die Ansprüche werden mit dem Beginn der Runde wieder wachsen. Die Planegger treten in der Kreisklasse 3 München an, die zur Hälfte aus zweiten Mannschaften besteht. Das war in der vergangenen Spielzeit nicht anders, als sich der Sportverein dank der Siege gegen die Mannschaften aus der Abstiegszone frühzeitig den Klassenerhalt sicherte. „Ich gehe davon aus, dass es heuer ähnlich laufen wird“, sagt Budell. Er rechnet damit, dass es auch in diesem Jahr wieder darum geht, sich gerade gegen die Teams, die sich mit seinem eigenen auf Augenhöhe befinden, schadlos zu halten. „Das wird der Schlüssel sein“, ist er überzeugt. Vor allem gegen die anderen Reserven heißt es zu bestehen. Die Favoriten aus Solln, Fürstenried oder aus Pasing dürften zu stark sein. „Das sind Top-Mannschaften“, stellt Budell klar.

Ob sein eigenes Team top oder flopp ist, hängt wieder davon ab, wie viele Spieler aus der ersten Mannschaft in der Reserve Dienst schieben müssen. Drei oder vier werden es mit Sicherheit jedes Wochenende sein. Ansonsten bleibt der Stamm ungefähr zusammen. Nur Domenik Spring hat sich in der Sommerpause zum MTV München verabschiedet. Aus der eigenen A-Jugend erhielt Budell mit Simon Gerner ein Talent, das in seinen Augen „eine gute Figur macht“. Verstärkt wird der Kader außerdem durch Bilal Ucar und Berkant Cici, die nach einem Sabbatical wieder an die Hofmarkstraße zurückkehrten.

Budell macht sich überhaupt nichts vor: „Wir werden uns zunächst darauf einstellen, dass es gegen den Abstieg geht.“ Die Saison wird wieder schwer genug, obwohl Planegg ein Fiasko wie gegen Untermenzing wohl nicht mehr erleben wird.

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: SV Aufkirchen – SVP II 3:7, NK Hajduk München – SVP II 3:1, SV Untermenzing – SVP II 10:0, FC Ludwigvorstadt – SVP II 8:3, Sonntag, 18. August, 16 Uhr, SVP II – FC Alte Haide II

Saisonstart: Sonntag, 25. August, 12.45 Uhr SVP II – TSV Großhadern II