Respekt vor dem Vorletzten - Neuried nimmt MTV Berg nicht auf die leichte Schulter

Oberschenkelverletzung überwunden: Neurieds Nikola Matovic (r.) ist gegen den MTV Berg einsatzbereit. A-Foto: Rutt © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Vor dem TSV Neuried liegt trotz der guten Ergebnisse zuletzt noch ein langer, steiniger Weg zum direkten Klassenerhalt. Am Samstag erwarten die Bezirksliga-Fußballer um 14 Uhr den Tabellenvorletzten, MTV Berg.

Neuried – Am Wochenende könnten in der Bezirksliga Süd die ersten Entscheidungen fallen. Dem TSV Großhadern reicht selbst ein Unentschieden gegen Tabellenführer Garmisch-Partenkirchen nicht, um den sicheren Abstieg hinauszuzögern. Und auch den MTV Berg könnte es bereits am Sonntag erwischen. Zunächst ist der Tabellenvorletzte jedoch am Samstag zu Gast beim TSV Neuried (14 Uhr, Am Sportpark).

Der braucht selbst jeden Punkt, um die Relegation zu vermeiden. „Ich sehe Berg als Abstiegskonkurrenten, gegen den ein Sieg besonders wichtig wäre. Aber im Prinzip ist natürlich jedes Spiel in den nächsten Wochen von großer Bedeutung“, sagt TSV-Coach Daniel Dörfler. Der Respekt vor dem MTV ist trotz dessen sportlicher Not groß an der Parkstraße, nicht nur weil die vergangenen drei Duelle allesamt verloren gingen. „Die werden große Lust haben, uns in die Suppe zu spucken“, sagt Dörfler.

Damit dies nicht passiert, erwartet er wieder eine Leistungssteigerung im Vergleich zum mageren 1:1 vor einer Woche in Unterpfaffenhofen. „Wenn wir im läuferischen Bereich genauso auftreten wie gegen Garmisch und Penzberg und dazu noch spielerisch das zeigen, was wir trainiert haben, stehen die Chancen sehr gut“, so Dörfler.

Personell schaut es besser aus als in der Vorwoche. Paul Greger sollte nach seiner Platzwunde aus dem Penzberg-Spiel genauso wieder einsatzbereit sein wie Jonas Einloft, der sich beim 2:1 gegen den FCP die Schulter geprellt hatte. Nikola Matovic hat seine Oberschenkelverletzung überwunden. Lorenzo Kurras, gegen Unterpfaffenhofen noch in der Startelf, fehlt am Samstag aus privaten Gründen. Da die zweite Mannschaft am Wochenende aufgrund einer Spielverschiebung keinen Einsatz hat, werden die Grün-Weißen mit prall gefüllter Auswechselbank zu Werke gehen. „In der jetzigen Phase brauchen wir jeden spielfähigen Mann“, stellt Dörfler klar.

Der TSV steht auch unter Druck, weil er im Vergleich zur Abstiegskonkurrenz bereits eine Partie mehr auf dem Konto hat. Mit einem Dreier könnte Neuried zumindest bis Sonntag den FC Hellas München überholen, der dann beim formstarken drittplatzierten SV Bad Heilbrunn zu Gast ist. (toh)