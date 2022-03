Saisonabschluss: Trotz Packung gegen Meister Regensburg - Neuried geht zufrieden in die Pause

Regionalliga-Debüt: Sina Tehrani (l.) durfte im letzten Saisonspiel gegen Meister Regensburg für Neuried ran. © Rutt

Mit einer 0:7 Niederlage geht der TSV Neuried in die Futsal-Pause. Trotzdem ist nach dem Spiel gegen Meister Jahn Regensburg Trainer Jerzewski zufrieden.

Neuried – Im sportlich bedeutungslosen abschließenden Regionalliga-Spiel hat es für die Futsaler des TSV Neuried nichts zu holen gegeben. Gegen den bereits feststehenden Meister SSV Jahn Regensburg verlor das Team von Trainer Mathieu Jerzewski mit 0:7 (0:4). Der TSV-Coach ging am Ende dennoch mit einem Lächeln nach Hause. Zum einen, weil niemand mehr seiner Mannschaft Platz fünf hatte streitig machen können – zum anderen wegen des Auftritts seiner Mannschaft. „Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen, wir waren deutlich besser im Spiel, als es das 0:7 vermuten lässt“, sagte Jerzewski.

Die Gäste gingen bereits in der ersten Minute in Führung, erhöhten bis zum Pausenpfiff auf 4:0 und bauten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel weiter aus. „Wir haben gut mitgehalten, Jahn war letztendlich einfach abgezockter“, meinte Jerzewski. Die ambitionierten Gäste wirkten taktisch reifer, manche ihrer Tore waren kaum zu verteidigen. Die vielen Ausfälle des TSV – etwa Julian Briones-Montoya und Erik Martori, Nikola Vlahovic musste zudem 15 Minuten vor Spielende zum Flughafen – taten ihr Übriges. „Natürlich hätte ich gerne unsere Bestbesetzung aufgeboten, um gegen den Meister einen Leistungsvergleich zu haben“, so Jerzewski. Einen Vorwurf machte er seiner ersatzgeschwächten Mannschaft aber nicht. Auch Kagan Erol, der mit der von ihm trainierten zweiten Mannschaft coronabedingt die gesamte Saison lang keine Spiele bestreiten konnte, machte seine Sache laut Jerzewski gut, ebenso der zweite Debütant, Sina Tehrani.

Nach der besten Platzierung der Vereinsgeschichte mischte sich in die Zufriedenheit über die „ganz starke Saison“ (Jerzewski) bereits Vorfreude auf die kommende Runde. Jerzewski: „Nun gilt es, diesen Weg zu bestätigen und uns zu verstärken.“ (Tobias Empl)

TSV Neuried –

SSV Jahn Regensburg 0:7 (0:4)

TSV Neuried: dos Santos, Pavan; Vlahovic, Schlaack, Tehrani, Mirzai, Lopez, Stohniienko (C), Erol

Tore: 0:1 Sanches (1.), 0:2 Neves (10.), 0:3 Poersch (16.), 0:4, 0:5 da Silva (18., 29.), 0:6 Poersch (31.), 0:7 da Silva (33.)