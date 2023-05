Saisonfinale in der Kreisliga München 2: Wer steigt auf, wer ab? Wer muss in die Relegation?

Drei Spieltage sind noch zu gehen

Die Saison neigt sich dem Ende zu und die ersten Entscheidungen stehen an. Ein Überblick über Auf- und Abstiegskandidaten in der Kreisliga München 2.

München – Drei weitere Partien haben die meisten Teams in der Kreisliga München 2 noch zu absolvieren. Es bleibt somit nicht mehr viel Zeit, um geforderte Saisonziele noch zu erreichen. Welche Mannschaften schaffen den Sprung in die Bezirksliga? Wer muss für die Kreisklasse planen? Und wer geht in die Relegation?

Kreisliga München 2: Die Aufstiegskandidaten

Lediglich zwei Teams werden den Meistertitel in der Kreisliga München 2 unter sich ausmachen: FC Wacker München und DJK Pasing. Wacker thront aktuell mit 54 Punkten nach 23 Partien an der Spitze der Liga. Die DJK liegt allerdings nur drei Zähler dahinter. Das direkte Duell fand am vergangenen Wochenende statt. Wacker gewann mit 3:1 und hat somit den Meistertitel in eigener Hand.

Mit etwas Abstand folgen der MTV München und der FC Kosova München. Diese beiden Mannschaften haben nur noch eine Chance auf den Relegationsplatz, wenn Pasing seine restlichen Partien verliert.

Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten:

1. FC Wacker München (54 Punkte): SV Planegg (A), FC Ludwigsvorstadt (H), FT Gern (A)

2. DJK Pasing (51 Punkte): MTV München (H), TSV Solln (A), RW Oberföhring (H)

3. MTV München (46 Punkte): DJK Pasing (A), SV Planegg (H), FC Ludwigsvorstadt (A)

4. FC Kosova München (45 Punkte): TSV Gräfelfing (H), FT Gern (H), TSV Milbertshofen (A)

Während Wacker noch drei Teams aus dem Tabellen-Mittelfeld vor der Brust hat, trifft Pasing auf den Tabellenletzten, den Tabellensiebten und den Tabellendritten. Dazu hat die DJK ein Heimspiel mehr zu absolvieren. Welche Mannschaft wackelt im Aufstiegskampf?

Kreisliga München 2: Die Abstiegskandidaten

Für Rot-Weiß Oberföhring sieht es düster aus. Die Mannschaft von Trainer Thomas Betzler steht mit nur zwölf Zählern am Tabellenende und hat kaum noch Chancen auf den Ligaverbleib. Darüber wird es spannend: Der TSV Gräfelfing steht mit 14 Punkten auf dem vorletzten Platz. Nur einen Punkt mehr hat der FC Hertha München. Diese beiden Mannschaften werden mutmaßlich den zweiten direkten Absteiger unter sich ausmachen.

Es sei denn die TSG Pasing und der TSV Milbertshofen, die jeweils drei Punkte mehr als Hertha München auf dem Konto haben, straucheln. Welches Team ergattert den rettenden Platz zehn und welche Mannschaften müssen den Weg in die Relegation antreten?

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten:

10. TSV Milbertshofen (20 Punkte): TSG Pasing (H), TSV Gräfelfing (A), FC Kosova München (H)

11. TSG Pasing (20 Punkte): TSV Milbertshofen (A), FC Hertha München (H), FC Fürstenried (A)

12. FC Hertha München (17 Punkte): RW Oberföhring (H), TSG Pasing (A), TSV Gräfelfing (H)

13. TSV Gräfelfing (16 Punkte): FC Kosova München (A), TSV Milbertshofen (H), FC Hertha München (A)

14. RW Oberföhring (12 Punkte): FC Hertha München (A), FC Fürstenried (H), DJK Pasing (A)

Mit Blick auf das Restprogramm des FC RW Oberföhring, dürfte nicht mehr viel Hoffnung auf den Klassenerhalt bleiben. Die restlichen vier Teams treffen zumeist auf direkte Konkurrenten. In diesen Partien werden die Entscheidungen im Abstiegskampf fallen.

Kreisliga München 1: Zeitraum und Modus der Relegation

Die Aufstiegs-Relegation gestaltet sich ein wenig kompliziert: Der Tabellenzweite der Kreisliga München 2 spielt mit dem Tabellen 13. der Bezirksliga Süd und den beiden Tabellenzweiten der Kreisligen Zugspitze den letzten freien Platz in der Bezirksliga Süd aus.

Um einiges übersichtlicher ist hingegen die Abstiegs-Relegation: Den beiden Releganten (Platz elf und zwölf) der Kreisliga München 2 werden die Tabellenzweiten der Kreisklasse München 3 und Kreisklasse München 4 zugelost. Der Kreisligist beginnt mit einem Heimspiel. Die Spiele finden in Hin- und Rückspielen statt. Die Sieger aus Hin- und Rückspiel sind in der Kreisliga. Die Auslosung findet voraussichtlich am 28. Mai statt. Die Relegationspartien werden in der Woche danach ausgetragen. (Robin Hieke)