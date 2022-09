Flutlichtspiel dank Wiesn-Rückkehr - SCU und Neuried verlegen Spiel auf Freitagabend

Endlich mal wieder feiern wollen die Neurieder – heute Abend im Heimspiel und am Wochenende auf der Wiesn. A-F: dr © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Zur ungewöhnlichen Anstoßzeit am Freitagabend müssen die Fußballer des TSV Neuried in der Bezirksliga gegen Unterpfaffenhofen ran. Der Grund ist das Oktoberfest.

Neuried – Es ist wieder so weit: Das größte Volksfest der Welt findet erstmals seit 2019 wieder statt – und nach zweijähriger Pause scheinen einige es kaum erwarten zu können. Schon in der Vergangenheit erfreute sich das Münchner Oktoberfest gerade bei Amateurfußballern großer Beliebtheit, in der Bezirksliga Süd führte es nun sogar zu einer Spielverlegung. Wenn am Samstag die erste Mass ausgeschenkt wird, hätten sich die Spieler des TSV Neuried und des SC Unterpfaffenhofen-Germering eigentlich gerade auf ihr für 14 Uhr geplantes Spiel vorbereiten müssen. Doch die „Upfer Buam“ baten um eine Wiesn-bedingte Spielverlegung. Neuried kam dieser Bitte gerne nach – auch weil im eigenen Team ebenfalls einige Kicker auf den Wiesn-Start hinfiebern. Gespielt wird nun am heutigen Freitagabend (20 Uhr, Am Sportpark).

„Für uns ändert sich dadurch relativ wenig“, sagt TSV-Coach Josip Hrgovic. Damit die Neurieder am Wochenende so richtig in Feierlaune sind, sollten sie allerdings endlich mal wieder punkten. Denn zuletzt hatten nur die Gegner Grund zum Jubeln. Die bittere 0:6-Pleite in Garmisch-Partenkirchen war bereits die vierte Niederlage in Folge. In der Tabelle ist der TSV inzwischen Elfter, bei einer weiteren Pleite droht am neunten Spieltag und damit nach fast einem Drittel der Saison sogar das Abrutschen auf einen Abstiegsrelegationsplatz.

Unterpfaffenhofen hat die gleiche Punkteausbeute, aber – für das Selbstvertrauen nicht unwichtig – konstanter gepunktet, etwa schon viermal 1:1 gespielt. Zudem verfügt der SCU mit Franco Simon über einen Trainer, der die Neurieder in den vergangenen Jahren bereits einige Male ärgern konnte. Als Coach des SC Pöcking gewann er in der Saison 2019/21 beide Spiele gegen den TSV, mit Unterpfaffenhofen holte er in der vergangenen Spielzeit in den zwei Duellen vier Punkte. Im Vergleich zur Klatsche in Garmisch müssen sich die Grün-Weißen auf nicht ganz so starke Einzelspieler, aber dafür eine eingeschworene und kämpferisch starke Truppe einstellen. Unter der Woche tankten die Gäste zudem mit einem 8:1-Erfolg im Pokal beim SV Kottgeisering ordentlich Selbstvertrauen.

Wichtig ist aber ohnehin, wie Trainer Hrgovic bereits seit Wochen betont, dass die Mannschaft unabhängig vom Gegner wieder ihr eigenes Spiel auf den Platz bringt. Das Fehlen von zahlreichen Leistungsträgern machte sich zuletzt deutlich bemerkbar. Immerhin der angeschlagene Jonas Einloft ist wieder eine Option und könnte der Mannschaft mit seiner Ruhe und spielerischen Klasse helfen. (te)