Schlechte Vorzeichen für den TV Stockdorf

Schwarze Serie

von Michael Grözinger

Seit acht Spielen hat der TV Stockdorf in der Kreisklasse 1 nicht mehr gewonnen. Dass die schwarze Serie am Wochenende reißt, wagt an der Maria-Eich-Straße kaum einer zu hoffen.

Am Sonntag gastiert Tabellenführer FC Eichenau bei den Turnern (15 Uhr). So formschwach die Stockdorfer sind, so gut ist der FCE drauf. Seit Ende Oktober hat der Spitzenreiter in elf Spielen nicht mehr verloren, sammelte 25 von 33 möglichen Punkten. Dass es die Gäste im Saisonendspurt ruhiger angehen lassen, ist nicht zu erwarten. In der starken Ligaspitze kämpfen noch vier Mannschaften um Meisterschaft und Aufstieg. Halbgas kann sich Eichenau daher nicht erlauben.