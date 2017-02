Schmidt nach Lindele-Rückzug: "Für mich ist eine Welt zusammengebrochen"

Ex-Coach beklagt fehlende Rückendeckung

TSV Gräfelfing - Leo Lindele hat hingeschmissen beim TSV Gräfelfing. Der Abgang des bei der Mannschaft beliebten Trainers trifft die Wölfe hart. Fußball-Abteilungsleiter Stefan Schmidt muss nun den fünften Übungsleiter in anderthalb Jahren suchen.

Am vergangenen Donnerstagabend saßen sie noch einmal wie zwei Freunde im Pschorrhof zusammen. Aber das Tischtuch zwischen Abteilungsleiter Schmidt und Übungsleiter Lindele war längst zerschnitten. Der 63-jährige Coach des TSV Gräfelfing hatte da schon sein Amt beim Kreisligisten niedergelegt. „Ich kann nicht in einem Verein Trainer sein, wo ich nicht die hundertprozentige Rückendeckung habe“, begründet Lindele seine Entscheidung.

Für mich ist eine komplette Welt zusammengebrochen“, sagt Schmidt. Der Abteilungsleiter und sein Trainer hatten am Dienstagabend ein längeres Gespräch geführt. Während der Spartenchef das Gespräch als völlig harmonisch schilderte („Er hatte den hundertprozentigen Rückhalt von der Abteilungsleitung“), gab Lindele einen anderen Eindruck wieder: „Er hat mich gefragt, was ich in Gräfelfing überhaupt erreicht habe.“ Der Verlauf der Unterredung stellte den Coach nicht zufrieden, die Zweifel blieben. Am Mittwoch informierte er Schmidt über seinen Rücktritt. Das letzte Treffen tags darauf brachte keine neue Entwicklung.

Mit Robert Rakaric, Michael Fischer sowie Sascha Lauterbach und jetzt Lindele hat Schmidt in den vergangenen anderthalb Jahren bereits vier Übungsleiter verschlissen. Der Abteilungsleiter kann sich manchmal vor lauter Lob für seinen Angestellten nur so überschlagen. „Leo Lindele hat fünf Spieler aus der A-Jugend in der ersten Mannschaft integriert. Wo ist dies in Bayern oder in ganz Deutschland noch der Fall?“ Aber er ist nur kurze Zeit später zu Aussagen in der Lage, die für Erstaunen sorgen. „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, so arbeiten wir.“

Nach zweieinhalb Jahren bei den Wölfen, wo er zunächst die A-Jugend betreute, war Lindele nicht länger bereit, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Auslöser für das Zerwürfnis ist wohl ein Zwischenfall beim Abschlusstraining im November gewesen, wo das ehemalige Mitglied der Anti-Terror-Einheit GSG 9 aufs Heftigste von Reserve-Coach Adis Letica beleidigt und beschimpft worden sein soll. Zwar kam es danach zu einem klärenden Gespräch der beiden Trainer, das der stellvertretende Abteilungsleiter Florian Deutschenbaur moderierte. Aber das Ergebnis stellte Lindele nicht zufrieden. „Ich kann es mir nicht gefallen lassen, dass der Trainer der zweiten Mannschaft mich dermaßen beleidigt.“ Schmidt sah hingegen keinen Grund mehr, weiter nachzuhaken. „Für mich ist das dann erledigt.“ Offenbar war der Fall aber noch nicht aus der Welt geschafft. Und so schmiss Lindele jetzt die Brocken endgültig hin, obwohl er die Vorbereitung auf die Rückrunde schon begonnen hatte und ihm die Mannschaft sehr am Herzen liegt.

Eigentlich hatte sich der Coach fest vorgenommen, den Aufstieg in die Bezirksliga zu bewerkstelligen. Der Tabellenzweite der Kreisliga 2 München, der in der Saison zuvor lange um den Klassenerhalt gekämpft hatte, lieferte 2016/17 eine fast perfekte Hinrunde ab und hat mit 29 Punkten nur einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Haidhausen. „Die Mannschaft steht zu hundert Prozent hinter mir“, sagt Lindele, der sich der absoluten Unterstützung seiner Kicker sicher ist. „Mir tut es für die Mannschaft einfach leid.“

Die reagierte dann auch geknickt auf den Abschied ihres Trainers. „Für uns ist das vom Menschlichen und Sportlichen her sehr bitter“, sagt Torjäger Philip Sterr. „Wir hatten ein super Verhältnis zu ihm.“ Auch Mannschaftskapitän Andreas Eder lobte Lindeles höfliches Auftreten. „Er war immer nett, immer freundlich.“ Zusammen mit Andreas Gries betreut er nun gemeinsam das Team, bis die Abteilungsleitung einen neuen Trainer aus dem Hut zaubert. „Es gibt da eine Idee B“, spricht Schmidt davon, dass er eine Alternative im Auge habe.

Bis der Neue seinen Dienst an der Hubert-Reißner-Straße antritt, gibt Eder die Richtung vor. „Wir müssen als Mannschaft mehr zusammenrücken, um das zu kompensieren“, appelliert er an den Teamgeist der Wölfe, um ohne Lindele doch noch den Aufstieg zu realisieren.

Text: Christian Heinrich

Quelle: fussball-vorort.de