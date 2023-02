Schwere Beine nach dem Trainingslager: TSV Neuried verliert bei der SpVgg Feldmoching

Daniel Dörflers Mannschaft des TSV Neuried konnte nur auf zwei Ersatzspieler gegen Feldmoching zurückgreifen © Dagmar Rutt

Ähnlich wie beim 0:3 gegen den Bezirksligisten SK Srbija, zeigten die Neurieder einige gute Ansätze, verloren aber am Ende deutlich mit 1:4 (1:2).

Neuried – Einen ziemlichen Temperatursturz haben die Fußballer des TSV Neuried in der vergangenen Woche erlebt. Nach frühlingshaftem Wetter im Trainingslager auf Mallorca bestritt das Team von Trainer Daniel Dörfler am Samstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ein Testspiel beim ambitionierten Bezirksligisten SpVgg Feldmoching, aktuell Tabellenzweiter der Bezirksliga Nord.

„Wir hatten nach dem Trainingslager schwere Beine und einige angeschlagene Spieler“, berichtete Dörfler, der nur auf zwei Ersatzspieler zurückgreifen konnte. Unter diesen Umständen habe es die Mannschaft ordentlich gemacht. Dennoch sieht er sie noch nicht da, wo sie zum Punktspielstart in zwei Wochen sein soll. „Etwa 70 Prozent haben wir intus, 30 Prozent fehlen uns noch“, so Dörfler.

Neuried gibt die anfängliche Führung sofort wieder aus der Hand

In der Anfangsphase standen die Gäste etwas tiefer als gewohnt und versuchten immer wieder, mit Tempogegenstößen für Gefahr zu sorgen. „Die Mannschaft hat sich im Trainingslager bemüht, wir haben viel im taktischen Bereich gemacht“, sagte Dörfler. Einer der Neurieder Gegenstöße führte nach zwanzig Minuten zu einem Freistoß, den Thomas Maier direkt verwandelte.

Die Führung brachte den Gästen aber keine Sicherheit, stattdessen ließen sie sich wieder einmal durch individuelle Fehler aus dem Konzept bringen. „Wir kassieren leider nach blöden Ballverlusten fast immer direkt ein Tor – und dann oft auch noch das nächste“, so Dörfler. Triumf Gudaci drehte die Partie innerhalb von weniger als zehn Minuten mit zwei Treffern (23., 31.).

Die Grün-Weißen fingen sich zwar wieder, die Müdigkeit machte sich im zweiten Durchgang aber zunehmend bemerkbar, und Feldmoching erhöhte mit einem weiteren Doppelschlag durch Cihan Öztürk (73.) und Said Magomedov (76.) auf 4:1. Besser war es für Neuried am Mittwoch im Trainingslager auf Mallorca gelaufen. In einem kurzfristig angesetzten Test gegen den abstiegsbedrohten Kreisklassisten SC Postau aus Niederbayern hatten die Neurieder einen 11:1-Kantersieg gefeiert. te