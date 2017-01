Sechs-Minuten-K.o.: Neuried verliert beim Spitzenreiter

2:13-Niederlage

TSV Neuried -Phasenweise auf Augenhöhe, hat der TSV Neuried dem ungeschlagenen Bayernliga-Spitzenreiter FC Deisenhofen am Ende keinen Punkt abknöpfen können. Die Mannschaft von Trainer Mathieu Jerzewski verlor das erste Punktspiel im neuen Jahr 2:13.

Der Außenseiter profitierte in den ersten Minuten von einem starken Davor Antunovic im Tor und sorgte seinerseits nach und nach für gefährliche Vorstöße. Carl Weser bereitete in der 13. Minute das 1:0 durch Kevin Negret vor. Deisenhofen nutzte einen Neurieder Ballverlust zum Ausgleich, doch Sven Hausmann brachte den TSV postwendend erneut in Führung. Zu schaffen machte den Gästen, dass sie rasch die Grenze von fünf Mannschaftsfouls erreicht hatten, ab der für jedes weitere Foul ein direkter Freistoß ohne Mauer fällig wird. Der TSV agierte vorsichtiger und lag zur Pause bereits 2:4 hinten. In der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte, was Deisenhofen ausnutzte. Allein zwischen der 22. und 28. Minute traf der FC sechsmal.

Text: mm

Quelle: fussball-vorort.de