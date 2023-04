Die Winterpause als Spiegel: Gautinger SC zeigt nach Jahreswechsel wieder neues Gesicht

Von: Michael Grözinger

Die Fußballer des Gautinger SC sind in jeder Saison aufs Neue ein Phänomen. Der Verein beschlossen, seine Mannschaft jedes Jahr in der Vorbereitung auf die Rückrunde ins Trainingslager nach Kroatien zu schicken.

Gauting – Die Winterpause wirkt häufig wie ein Spiegel auf die Leistungen des Kreisklassisten. In der Hinrunde gehört der GSC selten zu denjenigen Teams, die mit starken Auftritten und vielen Punkten von sich reden machen. Nach dem Jahreswechsel hingegen spielen die Gautinger gerne mal wie ausgewechselt – trotz gleichen Kaders. So auch in dieser Saison, die im Spielkreis Zugspitze mit neuem Spielmodell abläuft.

Die Herbstrunde schloss der GSC als Tabellenletzter seiner Achter-Gruppe ab, nur neun Punkte holte er aus 14 Spielen. Diese Marke knackten die Fußballer von der Würm am Sonntag bereits in ihrer Abstiegsrunde: Der 4:2-Erfolg beim TSV Perchting-Hadorf war bereits der vierte Sieg im vierten Spiel.

Den Gautingern kommt das Pilotprojekt im Zugspitz-Kreis heuer sehr entgegen. Im „alten“ Modell wären sie mit neun Punkten nach der Hinrunde mutmaßlich weit abgeschlagen gewesen. So allerdings starteten sie zwar nur mit einem Bonuspunkt in die Abstiegsrunde, weil der Rückstand zu den Kontrahenten aber maximal fünf Zähler betrug, katapultierten sie sich durch ihre Siegesserie früh auf Rang eins, den sie am Sonntag verteidigten. Noch sind sechs Spiele zu spielen, den Klassenerhalt hat der GSC aber schon dicht vor Augen. mg