TSV Gräfelfing trotzt Verletzenmisere: Offensive trifft gegen TSG Pasing fleißig

Von: Michael Grözinger

Teilen

Hat sein Team stabilisiert: Sascha Polecki. © TSV Gräfelfing

Auch wenn längst noch nicht alles Gold ist, was glänzt, dürfen die Fußballer des TSV Gräfelfing doch erstmals seit Monaten wieder richtig Hoffnung schöpfen im Kreisliga-Abstiegskampf.

Gräfelfing – Der deutliche 3:0-Sieg gegen die direkte Konkurrenz von der TSG Pasing ließ die Wölfe bis auf einen Punkt heranrücken an die Relegationszone. Auch der direkte Klassenerhalt ist mit nun drei Punkten wieder in Schlagdistanz für Trainer Sascha Polecki und seine Mannschaft. Auch weil der Sturm trotz Verletztenmisere fleißig trifft.

Durchschnaufen darf der TSV deshalb aber noch lange nicht. Insbesondere die kommenden drei Spiele werden nahezu genauso wichtig wie das Würm-Derby am vorigen Samstag. Mit dem FC Anadolu (8./21 Punkte), dem FC Alemannia (10./17) sowie dem SV Lochhausen (14./6) warten drei Gegner, die etwa die gleiche Kragenweite haben wie die Wölfe (13./14). Mindestens fünf Punkte, besser sechs oder sieben sollte Gräfelfing aus den drei Duellen einsacken und steht dann im Optimalfall bereits auf einem Nichtabstiegsplatz. Zumindest wenn die Konkurrenz den Wölfen weiter in die Karten spielt wie am Sonntag der zwölftplatzierte MTV 1879 München, der beim zuvor punktlosen Schlusslicht Herakles SV nicht über ein 2:2 hinauskam. (mg)