Sieg im Verfolgerduell – DJK Würmtal überwintert auf Aufstiegsplatz

Teilen

Eine harte Partie: 11 gelbe Karten gab es im Spiel der DJK Würmtal © Dagmar Rutt

In der C-Klasse 3 läuft es auf einen Dreikampf um zwei Aufstiegsplätze hinaus. Dafür sorgte im letzten Spiel des Kalenderjahres die DJK Würmtal.

Planegg – Das Team von Spielertrainer Daniel Fischer setzte sich im Verfolgerduell mit 6:3 gegen den FC Freiham durch. Bei einer Niederlage der DJK wären die Hausherren bis auf drei Punkte herangerückt. So distanzierten die Würmtaler nicht nur den Kontrahenten auf neun Punkte, sondern kletterten zudem mit nun 34 Zählern vom dritten auf den zweiten Platz, da sich Spitzenreiter FC Mainaustraße (35 Punkte) und der neue Dritte, SV Sentilo-Blumenau (33), beim 1:1 die Punkte teilten. Diese drei Teams dürften den Aufstieg unter sich ausmachen, hat doch der nächste Verfolger, die Münchner Kickers 2015 II, bereits sechs Zähler Rückstand auf das Führungstrio.

Dafür, dass die DJK in dieser komfortablen Ausgangslage ist, zeichnen seit Saisonbeginn in erster Linie Spielertrainer Fischer und Joshua Stadler verantwortlich. Die beiden Offensivspieler veranstalten ein munteres Scheibenschießen: In bislang 14 Spielen kommt Stadler auf 24 Tore, Fischer auf 23. Dass sie damit nur die Plätze zwei und drei der Liga-Torjägerliste belegen – geschenkt. Auch gegen Freiham sicherten die beiden den Sieg: Fischer traf viermal, Stadler zweimal. Unter anderem stellte das Duo mit drei Toren binnen acht Minuten von 3:3 auf den 6:3-Endstand in einer harten Partie mit elf Gelben Karten und einer Zeitstrafe. (mg)