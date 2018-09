Spiel des Spieltags im Würmtal: Prestigesieg für den SVP

Ansage an die Konkurrenz

von Michael Grözinger schließen

Vor der Saison war man sich beim SV Planegg-Krailling nicht sicher: Wohin würde die Reise nach dem Abstieg von der Bezirks- in die Kreisliga gehen? Nach zwei Spieltagen scheint zumindest eines klar: Der SVP darf sich nach oben orientieren.

Mit dem TSV Gräfelfing, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der Aufstiegsrelegation angetreten war, bezwangen die Blau-Schwarzen den ersten echten Gradmesser der Saison. Und wie. Das 5:2 über „mit die stärkste Mannschaft der Liga“ (SVP-Trainer Michael Lelleck) war eine Ansage an die Konkurrenz.

Die Zuschauer beim ersten „großen“ Derby zwischen Planegg und Gräfelfing seit sechs Jahren kamen voll auf ihre Kosten. Sieben Tore, 75 Minuten lang Spannung, und am Ende zwei Gewinner: der SV Planegg-Krailling und der Würmtaler Amateurfußball, der von solchen Derbys lebt.

Für die in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnten Gräfelfinger war die Niederlage freilich ein Rückschlag. Doch schwarzmalen wird an der Hubert-Reißner-Straße so schnell niemand. Nach dem Abgang von Trainer Franco Simon und einigen Leistungsträgern wie Thomas Maier, Andreas Gries oder Alexander Greisel war klar, dass der neue Coach, Bernd Gegenfurtner, mit seiner Elf nicht so einfach durch die Spielklasse würde marschieren können. Ein Blick auf den Beginn der vergangenen Saison dürfte den Wölfen zudem Mut machen: Damals stand der TSV nach zwei Spieltagen mit einem Punkt auf Tabellenplatz elf, heuer sind es drei Zähler und der siebte Rang. mg