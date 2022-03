Erstes Wiedersehen seit dem Spielabbruch: TSV Gräfelfing II trifft auf FC Anadolu II

„Beide Seiten haben gesagt, die Sache ist für sie abgehakt“, sagt Gräfelfing-Trainer Thomas Ochsenkühn. © Walter Wohlrab

In der Hinrunde sorgte der Spielabbruch nach tumultartigen Szenen für Schlagzeilen. Am Sonntag treffen der FC Anadolu II und der TSV Gräfelfing II wieder aufeinander.

Gräfelfing – Diese Partie verspricht ordentlich Brisanz: Am Sonntag um 13 Uhr tritt die zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing beim FC Anadolu Bayern II an, der seine Heimspiele seit Kurzem nicht mehr an der Agnes-Bernauer-Straße in Pasing, sondern in Freiham austrägt (Hans-Dietrich-Genscher-Straße). Gräfelfing reist als Tabellenzweiter der A-Klasse 3 zum punktgleichen Dritten, der allerdings bereits zwei Spiele mehr absolviert hat.

Im Hinspiel gab es einen Faustschlag ins Gesicht

Es wartet nicht nur ein Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen, sondern auch das erste Wiedersehen beider Teams nach dem vorzeitig beendeten Hinspiel im November. Damals kam es in der 81. Minute beim Stand von 2:0 für Gräfelfing zu tumultartigen Szenen und schließlich zu einem Spielabbruch, das Sportgericht wertete die Partie zugunsten des TSV.

Trotz dieser heiklen Vorgeschichte ist Gräfelfings Trainer Thomas Ochsenkühn zuversichtlich, dass die Partie diesmal deutlich ruhiger verlaufen wird. Die kleinen Wölfe haben eine Verbandsaufsicht beantragt, BFV-Kreisspielleiter Frank Ludewig wird voraussichtlich vor Ort sein.

Aussprache zwischen TSV Gräfelfing und FC Anadolu Bayern

Außerdem hatten Ochsenkühn und Abteilungsleiter Christian Stigloher am vergangenen Wochenende die Gelegenheit, mit Verantwortlichen des FC Anadolu zu reden. Da das geplante Spiel des TSV gegen den ESV München II wegen Corona-Fällen beim Gegner abgesagt worden war, nutzten die Gräfelfinger die freie Zeit und beobachteten Anadolus 3:2-Sieg bei den Sportfreunden Pasing. „Dort haben wir uns ausgetauscht. Beide Seiten haben gesagt, die Sache ist für sie abgehakt“, berichtet Ochsenkühn.

Unabhängig vom Gegner sei sein Team nach mittlerweile acht Wochen Vorbereitung extrem heiß auf den Pflichtspielstart ins Jahr 2022, so der Wölfe-Coach. „Wir haben gut trainiert und eine starke Mannschaft zur Verfügung.“

