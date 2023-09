Ex-Regionalliga-Torwart Krasnic läuft in Kreisliga als Verteidiger auf

Von: Michael Grözinger

Marijan Krasnic lief unter anderem für den SV Pullach und den SV Heimstetten in der Bayern- und Regionalliga auf. © Bernhard Schmöller

Marijan Krasnic lief für den SV Heimstetten, in Pullach oder für SpVgg Unterhaching II als Torhüter auf. Nun feierte er für Planegg sein Debüt als Feldspieler.

Planegg – Dass das Torwartspiel sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark gewandelt hat, ist bekannt. Keeper müssen heutzutage insbesondere im Profibereich zunehmend mitspielen und brauchen daher auch eine ausgeprägte fußballerische Technik. Die hat auch Marijan Krasnic, wenn man seinem Trainer Pero Vidak Glauben schenken mag. Und dass dem so ist, stellte der nominelle Torhüter des SV Planegg-Krailling am Sonntag unter Beweis, als er im ersten Kreisliga-Heimspiel der Saison als Rechtsverteidiger auflief.

Zwar kommt es im Amateurbereich immer wieder vor, dass Keeper wegen personeller Engpässe im Feld ranmüssen. Der Fall Krasnic ist dennoch außergewöhnlich, allein schon wegen der Qualität, auf die Vidak somit im Kasten verzichtete. Schließlich war der 30-Jährige, der in seiner Vita zehn Jahre Fußball in Regionalliga und Bayernliga stehen hat, im Sommer als Stammtorwart verpflichtet worden. Auf der Linie absolvierte der Kroate allerdings noch kein Pflichtspiel für den SVP. „Ich habe überhaupt keine Bauchschmerzen, ihn draußen aufzustellen“, sagte Vidak am Sonntag. Weitere Einsätze im Feld: denkbar. (mg)