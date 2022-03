SV Planegg: Rückkehrer Wassermann reibt sich auf

Von: Michael Grözinger

Ricardo Wassermann erfüllt die Erwartungen des Planegger Trainerteams. © SV Planegg-Krailling

4:2 siegte der SV Planegg-Krailling im Spitzenspiel gegen die DJK Pasing. Aber wer war der Mann des Spiels? Rückkehrer Ricardo Wassermann hat sich in den Fokus geackert.

Planegg – Andreas Budell tut sich schwer, aus seiner Mannschaft einen Spieler besonders hervorzuheben. Alleine vier Torschützen wären infrage gekommen, schließlich schossen sie den SV Planegg-Krailling zum essenziellen 4:2-Sieg im Kreisliga-Spitzenspiel gegen die DJK Pasing. Dennoch war für den Co-Trainer des SVP, der den erkrankten Chefcoach Manuel Eisgruber vertreten hatte, ein anderer Spieler am Sonntag noch ein bisschen wichtiger: Ricardo Wassermann.

Der 24-Jährige rieb sich im defensiven Mittelfeld auf und war so maßgeblich für eine der besten Planegger Saisonleistungen – wenn nicht sogar die beste – mit verantwortlich. „Er ist sehr viel gelaufen, war zweikampfstark und überall unterwegs“, lobt Budell den Sechser, der damit exakt die Vorgaben des Trainerteams erfüllte. In der Hinrunde war Wassermann lange Zeit verletzt gewesen, in der entscheidenden Saisonphase soll er das defensive Mittelfeld stärken und Kapitän Stefanos Bavas somit mehr Offensivmöglichkeiten bescheren. Aktuell geht der Plan auf. (mg)