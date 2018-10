De Benedetta führt SVP II zum zweiten Dreier

Spielender Trainer: Andreas Budell (am Ball) lief wegen Not am Mann erneut selbst für die SVP-Reserve auf.

Glücklicher Sieg gegen ESV München

von Christian Heinrich schließen

„Zum Glück haben wir den Sieg eingefahren.“ Andreas Budell war sichtlich erleichtert über den zweiten Dreier seiner Mannschaft in dieser Saison.

Der Trainer des SV Planegg-Krailling II, der wegen Personalnot erneut selbst auflaufen musste, war am Ende heilfroh über das 2:1 gegen den ESV München. Gemessen an ihren Chancen hätten sich die Eisenbahner durchaus den Erfolg verdient gehabt. Im Gegensatz zu manch anderer Begegnung in dieser Saison besaß das Team von der Hofmarkstraße aber in der einen oder anderen Situation das nötige Glück. „Eigentlich hätte der ESV mit 1:0 in Führung gehen müssen“, sagte Budell über die druckvolle Anfangsphase der Gäste.

Zur Überraschung aller erzielten die Hausherren das erste Tor: Stefano de Benedetta schweißte einen an Muhammad Korodowou verursachten Foulelfmeter nach einer halben Stunde in die Maschen. De Benedettas zweiter Treffer kurz vor der Pause hatte ästhetischen Wert: Barancan Sengül und der Torschütze hatten über außen die Münchner Abwehr hergespielt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Eisenbahner den Druck. Planegg kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Aber die Gäste gehören nicht umsonst zu den Mannschaften der Kreisklasse 3, die bisher kaum Tore erzielt haben. Nur Joschka Fessler war in der 70. Minute in der Lage, SVP-Torwächter Jotiar Idris Mischko zu überwinden. Alle weiteren brenzligen Situationen überstanden die Gastgeber mit unheimlich viel Glück. hch

SV Planegg-Krailling II – ESV München 2:1 (2:0)

SV Planegg-Krailling II: Mischko; Konrad, de Benedetta (C), Pancic, Gerner, Sengül, Yesilkaya, Korodowou, Yilmaz, Arshe, Budell; Malburg, Schmidt

Tore: 1:0, 2:0 de Benedetta (31./FE, 44.), 2:1 Fessler (70.)