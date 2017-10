Steinweg beschwört den Teamgeist

Planegg erwartet FC Anadolu

von Niko Aretin schließen

Der SV Planegg-Krailling durchläuft derzeit ein anspruchsvolles Programm. Vergangene Woche musste der SVP beim Tabellenvierten MTV Berg antreten, am Sonntag gastiert der Fünfte FC Anadolu Bayern in Planegg.

Sechs Tage darauf müssen die Würmtaler zum drittplatzierten 1. FC Penzberg. Dass sie auch gegen die Spitzenteams der Bezirksliga punkten können, haben die Planegger beim 2:2 in Berg bereits bewiesen, gegen Anadolu soll es die nächsten Zähler geben (15 Uhr, Hofmarkstraße).

Der Aufstiegsaspirant aus München konnte zuletzt drei Siege in Serie einfahren und setzte mit dem 1:0 gegen den zuvor ungeschlagenen Spitzenreiter 1.?FC?Garmisch-Partenkirchen vor einer Woche ein dickes Ausrufezeichen. „Die werden mit viel Rückenwind kommen“, meint SVP-Coach Andreas Steinweg. Nachdem seine Mannschaft in Berg ihre kurze Schwächephase beenden konnte, geht er aber optimistisch in das Duell mit dem FCA, den er als Planegger Trainer noch nicht besiegen konnte (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). „Gegen Garmisch und Phönix haben wir deutlich unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, weil jeder für sich selbst gespielt hat (0:6 und 0:3, Anm. d. Red.). Gegen Berg sind wir wieder als Mannschaft aufgetreten, und schon sah es ganz anders aus“, sagt Steinweg. „Ich hoffe, die Spieler lernen daraus und fangen nicht wieder an, zu spinnen, wenn wir mal wieder eine Serie haben.“

Taktisch wird Planegg gegen die spielstarken Gäste ähnlich auftreten wie in Berg. „Wir wollen wieder über die Laufbereitschaft kommen“, sagt Steinweg. Nach Ballgewinnen will der SVP kontern. Mit den schnellen Tobias Halfmann und Nasrullah Mirza stehen dafür die passenden Spieler auf den Außenbahnen zur Verfügung. Außerdem ist Offensivroutinier Sven Paul wieder an Bord. Benedikt Hort hat sich hingegen bereits in die Winterpause verabschiedet. Der seit Wochen angeschlagene Angreifer will in Ruhe seine Rückenprobleme auskurieren.

Quelle: fussball-vorort.de