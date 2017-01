Steinweg über Verstärkungen: "Ablösesummen zu extrem"

Die zwei Seiten der Planegger-Hinrunde

SV Planegg-Krailling - Andreas Steinweg war vor der Saison nicht zu beneiden: Der neue Trainer des SV Planegg stellte sich einer Mammut-Aufgabe. Aus 23 neuen, uneingespielten Kickern sollte der 40-Jährige ein Team formen. Wie ihm das gelang, erklärt er uns im Vorort-Interview.

Vergangenes Jahr musste der SV Planegg den Weg in die Bezirksliga antreten: Als Tabellenvorletzter schloss man eine enttäuschende Saison ab. Von Wiederaufstieg konnte nicht die Rede sein, da sich die Situation im Sommer sehr kompliziert gestaltete: Viele Abgänge, viele Neuzugänge. Andreas Steinweg übernahm als neuer Coach und sorgte zwischenzeitlich schon wieder für Aufstiegshoffnungen. Im Interview spricht er über den starken Start und das schwache Ende der Hinrunde, Transfertätigkeiten im Winter und die enge Tabellensituation.

Servus Andreas, die Ausgangssituation vor der Saison hätte schlechter nicht sein können: Neuer Trainer, 23 neue Spieler, viele Abgänge und schlechte Testspielergebnisse. Wie viel schwieriger hätte es für dich noch werden können?

Also viel schwieriger hätte es nicht sein können, außer ich hätte gar keine Mannschaft gehabt (lacht). Die Situation war schon sehr extrem. Für viele Spieler war es jedoch eine Chance sich zu zeigen und sich für die Bezirksliga zu empfehlen. Am Ende haben sie die meisten auch genutzt.

Zum Beginn der Saison habt ihr einen starken Lauf hingelegt: Neun Spiele ungeschlagen und bis zum zwölften Spieltag auf Platz eins. Nach dem Umbruch war das nicht zu erwarten. Wie erklärst du dir diesen Blitzstart?

Wir haben viele Spieler aus unteren Ligen geholt bzw. haben uns auch mit vielen Jungs aus der Zweiten verstärkt. Für jeden Einzelnen hat sich plötzlich eine Riesenchance ergeben. Bisher hatten nur wenige Bezirksliga-Erfahrung. Jeder wollte diese Chance nutzen und hat deswegen umso mehr Gas im Training gegeben. Es ging ordentlich zur Sache. Da läuft man dann als Spieler schon mal den ein oder anderen Meter mehr und fightet im Zweikampf härter. Dass hat sich dann auch auf unser Spiel übertragen. Es war kein absoluter Zauberfußball. Wir haben Fußball gearbeitet, wir haben Fußball gekämpft. Außerdem kam es uns zu gute, dass sich zum Beginn der Saison keine Mannschaft deutlich abgesetzt hat und durchmarschiert ist. So konnten wir relativ lange den Anschluss halten.

Doch plötzlich seit ihr eingebrochen. Was ist passiert?

Die anstrengenden ersten Wochen haben ihren Tribut gefordert: Viele Jungs hatten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Außerdem mussten wir zur Wiesn-Zeit drei Spieler abstellen, da diese auf dem Oktoberfest arbeiten mussten. Unser Kader war zwischenzeitlich sehr klein. Nein, er war mini. Wir sind teilweise mit zwölf Mann angereist. Ich hatte gar keine andere Wahl und hab mich auch auf die Bank gesetzt, damit wir wenigstens drei Auswechselspieler hatten.

Als die Jungs ihre Verletzungen auskuriert hatten und wieder zurückkehrten, mussten sie ohne Vorbereitung wieder voll einsteigen. Es waren sehr viele, intensive Spiele. Irgendwann wird man da vom Kopf her müde.

In den letzten acht Spielen sind euch nur noch drei Tore gelungen. Ist die Offensive der Grund für das Abrutschen in der Tabelle?

Uns hat am Ende ein wenig die Kraft gefehlt, die Intensität war hoch. In der Bezirksliga wird jeder individuelle Fehler bestraft, dass mussten wir am eigenen Leib erfahren. Außerdem hatten unsere Top-Stürmer Benjamin Hort und Patrick Ochsendorfer immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen und waren nicht mehr so kaltschnäuzig vor der Kiste.

Vielleicht könnte ein Neuzugang das Problem lösen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Transfers geplant?

Wir würden sehr gerne nachlegen, aber das ist im Winter sehr schwierig. Die Ablösesummen sind einfach zu extrem. Mit Christoph Rainer haben wir einen weiteren guten Torjäger aus der zweiten Mannschaft in der Hinterhand. Vielleicht ziehen wir ihn demnächst auch mit nach oben. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass wir eine gute Mannschaft besitzen. Wir werden auch in der Rückrunde für Furore sorgen.

Als Absteiger hatte man euch vor der Saison logischerweise als Aufstiegskandidat gehandelt. Dann kam der Umbruch. Wie zufrieden bist du momentan mit Platz acht?

Schwierig! Ich wäre mit der Platzierung vor der Saison zufrieden gewesen. Aber so wie es gelaufen ist, ist es schade, dass es nur Platz acht ist. Wir haben den ersten Teil der Hinrunde souverän gespielt, bis wir eingebrochen sind. Sehr schade, dass sich die Hinserie so zweiteilig gestaltet hat. Wir haben am Ende den ein oder anderen Punkt hergeschenkt. Dass ärgert mich. Wir könnten auf jeden Fall ein bis zwei Plätze weiter oben stehen.

Die Tabelle gestaltet sich sehr eng. Zwischen den beiden Relegationsplätzen liegen nur elf Punkte. Hast du Angst abzurutschen, oder schaut ihr nach oben?

Wir schauen nach unten! Natürlich ist es leichter nach oben zu blicken, aber jeder kann jeden schlagen. Es ist schon sehr bizarr, dass sich bisher kein Team abgesetzt hat oder sich niemand am Tabellenende geschlagen gibt. Es würde mich schon beruhigen, wenn ein oder zwei Teams abgeschlagen am Ende stehen würden.

Aber ich glaube, wenn alle gesund bleiben, können wir uns im Mittelfeld etablieren. Alles was nach obenhin noch passiert, nehmen wir natürlich gerne mit.

Das Gespräch führte Philipp Burde

Quelle: fussball-vorort.de