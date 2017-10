Steinweg: "Weniger reden, mehr laufen"

Die Erfahrung soll’s bringen: Tristan Römpp (r.) kehrt in die Anfangself des SVP zurück. Foto: Fred Rauscher

Wiedergutmachung gegen Phönix?

von Niko Aretin

Der SV Planegg-Krailling hat etwas gutzumachen. Das 0:6 beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen vor einer Woche wirkt an der Hofmarkstraße noch nach.

„Am Dienstag im Training war noch ein bisschen Schockstarre. Wir müssen das jetzt aus den Klamotten schütteln“, sagt SVP-Coach Andreas Steinweg. Für ihn war die Klatsche beim Tabellenführer der negative Höhepunkt einer mehrwöchigen Entwicklung. „Wir müssen wieder weniger reden, mehr laufen. Das war zuletzt zu wenig. Wir müssen wieder die Zweikämpfe annehmen und die Löcher verkleinern.“ Steinweg ist davon überzeugt, dass der SVP am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Phönix München wieder ein anderes Gesicht zeigt (15 Uhr, Hofmarkstraße).

Bei Phönix zeigte die Formkurve zuletzt steil nach oben. Vor der Saison als Aufstiegsanwärter gehandelt, kam der FC zu Saisonbeginn nicht recht aus den Startlöchern, scheint sich aber nach einem Trainerwechsel inzwischen gefunden zu haben. Acht Punkte holten die Münchner aus den vergangenen vier Partien. „Ich denke, sie sind jetzt motiviert, nochmal oben anzugreifen. Das wird eine ganz harte Nuss“, sagt Steinweg. „Sie sind enorm spielstark und kämpferisch nicht schlecht. Das sind gute Voraussetzungen, um in der Bezirksliga oben mitzuspielen.“

Verstecken muss sich der SVP aber nicht. Schon in der vergangenen Saison gewann Planegg beide Duelle mit den Münchnern. Auch diesmal glaubt Steinweg an die Chance seines Teams, wenn es wieder die gewohnten kämpferischen Qualitäten abruft. „In der Bezirksliga gewinnt nicht immer die Mannschaft, die besser ist, sondern oft die, die mehr kämpft, mehr läuft“, so der Coach. „Außerdem haben wir spielerisch durchaus Möglichkeiten, Phönix zu schlagen.“

Hoffnung macht Steinweg die Rückkehr von Tristan Römpp und Benjamin Stadler. „Das sind zwei Spieler, die uns mit ihrer Erfahrung einfach guttun“, sagt Steinweg, der einige Umstellungen im Vergleich zum Garmisch-Spiel vornehmen wird. Neben Römpp und Stadler kehrt auch Sven Paul in den Kader zurück. Der Routinier soll die Offensive des SVP, die in den vergangenen zwei Spielen torlos blieb, beleben.

