Stockdorf, Pentenried und Planegg-Krailing in Kreisfinals des Merkur CUP

Teamgeist und Fairplay sind ein elementarer Gedanke des Merkur CUP. Gemeinsam stellten sich die zehn Teams beim Turnier in Tutzing im Vorfeld für ein Foto auf. Mit dabei auch die Kicker des Gautinger SC (6.v.l. in Weiß) und des TV Stockdorf (7.v.l. in Grün).

© Andrea Jaksch