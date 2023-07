Stockdorf triumphiert im Derby – TV schickt Planegg-Reserve mit 5:0 wieder nach Hause

Von: Michael Grözinger

Vitaliy Vasilets vom TV Stockdorf © Dagmar Rutt

Im Derby zwischen Stockdorf und der Reserve des SV Planeggs konnte sich der TV deutlich durchsetzen. Doch auch für den SVP gab es positive Dinge zum mitnehmen.

Planegg/Stockdorf – Auf das Endergebnis von 0:5 aus Sicht seiner Mannschaft wollte Stefan Suchanke nicht viel geben. Wie fast alle Fußballtrainer legt auch der neue Coach des SV Planegg-Krailling II in der Vorbereitung wenig bis keinen Wert auf Ergebnisse. Deshalb hielt er trotz der klaren Niederlage im Testspiel-Derby beim TV Stockdorf fest: „Ich kann positive Dinge mitnehmen.“

So habe er viel ausprobiert und, auch der personellen Lage geschuldet, den einen oder anderen Spieler auf ungewohnter Position getestet. Und: „Wir haben uns einige Chancen gut rausgespielt.“

Tore aber schossen am späten Sonntagnachmittag nur die Hausherren. Nachdem der Kreisklassist aus Planegg erste Möglichkeiten liegengelassen hatte, besorgten Luca Dachgruber (6.) und Christoph Scheuböck (20.) die 2:0-Pausenführung für den TVS. Erneut Dachgruber zehn Minuten nach Wiederanpfiff sowie Johannes Baark (71.) und Lukas Vielhuber (80.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Hälfte in die Höhe. Entsprechend zufrieden war – anders als im vorangegangenen Derby gegen den Gautinger SC – Stockdorfs Trainer Sven Jäkel: „Es war ein schönes Spiel von uns, auch wenn wir immer noch knapp besetzt sind.“ Ausgezahlt habe sich, dass der A-Klassist, der eine Woche vor den Planeggern in die Saison startet, zuletzt viel „mit kurzen Ballkontakten“ (Jäkel) trainiert habe. „Ich bin zufrieden, aber es ist noch jede Menge Arbeit“, befand der TVS-Coach. mg