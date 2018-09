Stockdorfer sprechen sich nach Biburg-Pleite aus

Trainer Halmich gibt Spielern Wiesn-Rat

von Michael Grözinger schließen

Alles soll und muss besser werden beim TV Stockdorf. Nach der überraschenden 0:2-Pleite gegen Aufsteiger ASV Biburg, als bei den Turnern so gut wie gar nichts zusammengelaufen war, bat Trainer Korbinian Halmich seine Mannschaft zur Aussprache.

30 Minuten lang redeten sich Coach und Team die Probleme von der Seele. „Es war offen und sachlich“, berichtet Halmich. Anschließend gaben seine Kicker in den beiden Trainingseinheiten unter der Woche Vollgas. „Wir fühlen uns für Sonntag gewappnet“, sagt Halmich. Dann tritt der TV im Duell der Absteiger zu Hause gegen den TSV Gernlinden an, der sich bislang ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckerte (15 Uhr, Maria-Eich-Straße). Mit zehn Punkten aus sechs Spielen steht der Kontrahent in der Tabelle der A-Klasse 2 nur zwei Positionen besser da als die Würmtaler. „Ich denke, beide Teams stehen ein bisschen unter Druck“, sagt Halmich, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig das Oktoberfest, vor Wochenfrist sicher einer der Faktoren für den schwachen Auftritt der Turner in Biburg, bereitet dem Coach noch ein kleines bisschen Kopfzerbrechen. Ein Verbot spricht Halmich nicht aus, der selbst gerne auf die Wiesn geht. Zumindest mit einer Einschränkung richtete er sich aber an seine Kicker. „Man muss ja nicht zwingend danach noch weiterziehen.“