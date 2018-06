Stockdorfs letzte Pflichterfüllung

Auswärtsspiel in Aufkirchen

Für den TV Stockdorf steht am Sonntag der Abschluss einer verkorksten Spielzeit an. Seit drei Wochen steht bereits der Abstieg in die A-Klasse fest, danach setzte es noch zwei Niederlagen mit jeweils sechs Gegentoren.

Nun reisen die Turner zum FSV Aufkirchen, der erst am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt sicherstellte (15 Uhr, Maisacher Straße). Während die Gastgeber also einen versöhnlichen Saisonausklang feiern dürfen, geht es für die Stockdorfer nur mehr um eine letzte Pflichterfüllung. Kramt man in der kurzen Historie des Duells, so findet man immerhin ein vielversprechendes Ergebnis für den geneigten Zuschauer: Ein Testspiel endete 2014 mit 9:4 für Aufkirchen.