„Spielerisch nicht das, was wir sehen wollen“: Neuried erkämpft Sieg gegen Aubing

Mehrfach in höchster Not gefordert war Neurieds Keeper Konstantin Kühnle (r., daneben Florian Hessenberger). A-Foto: dr © DAGMAR RUTT

Mit einem 2:1-Arbeitssieg beim SV Aubing machen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried den guten Saisonstart nahezu perfekt.

Neuried – Gut mitgespielt, aber keine Punkte geholt: Diesen Vorwurf musste sich Fußball-Bezirksligist TSV Neuried in der Vergangenheit immer wieder gefallen lassen. Gestern Abend beim SV Aubing war das Gegenteil der Fall. Die Gäste erwischten keinen guten Tag, gingen aber als Sieger vom Platz. „Spielerisch war es nicht das, was wir sehen wollten. Aber es ist besonders wichtig, die Spiele zu gewinnen, in denen nicht viel zusammenläuft“, sagte TSV-Coach Josip Hrgovic nach dem 2:1-Sieg (1:1) seines Teams erleichtert.

Neuried setzte die Gastgeber früh unter Druck und erwischte den besseren Start: Nach einem blitzsauberen Konter über Maximilian Schwahn und Jonas Einloft traf Lasse Wippert zur frühen Führung. Der diesmal wieder in der Offensive aufgebotene 22-Jährige nutzte nach einem Steilpass von Einloft seine Schnelligkeit, zog nach innen und schloss überlegt ins lange Eck ab (10.).

In der Folge schaffte es Neuried aber nicht, die Partie zu beruhigen, sondern leistete sich einige Fehlpässe oder unkontrollierte Befreiungsschläge. Zudem waren die Gastgeber, wie von Hrgovic vermutet, um kontrolliertes Kurzpassspiel bemüht und gewannen mit zunehmender Spieldauer mehr Sicherheit. „Wir haben das Spiel nach der Führung viel zu leichtfertig aus der Hand gegeben“, bemängelte Hrgovic. Nach 22 Minuten kombinierte sich Aubing von Keeper Ali Boraze bis vor das gegnerische Tor, doch Athanasios Savvas scheiterte freistehend an TSV-Torwart Konstantin Kühnle. Neurieds Kapitän musste zwei weitere Male in höchster Not klären, war kurz vor der Pause aber machtlos: Nach einem Freistoß von SVA-Kapitän Maximilian Heigl aus dem Halbfeld waren gleich zwei Aubinger sträflich frei, Savvas drückte den Ball mit dem Oberschenkel zum verdienten Ausgleich über die Linie (44.).

Die Neurieder kamen nach dem Seitenwechsel erneut besser aus der Kabine. Wie schon im ersten Durchgang gelang ein früher Treffer – und wieder hatte Wippert seine Füße im Spiel. Nach Flanke von Thomas Maier segelte Boraze erst vorbei und legte anschließend Wippert im Fünfmeterraum. Patrick Gegenbauer verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:1 (56.). Bereits zwei Minuten zuvor hätten sich die Hausherren nach Foulspiel an Einloft über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren dürfen. Nach der erneuten Führung ging für den TSV nach vorne nur wenig, doch die Defensive stand stabil. „Wir haben uns ins Spiel geackert“, stellte Hrgovic fest. Dank viel Einsatz brachten die Gäste die Führung – nach Zehn-Minuten-Strafe gegen Thomas Maier in der Schlussphase sogar in Unterzahl – über die Zeit.

Mit sieben Punkten aus drei Spielen haben die Neurieder einen starken Saisonstart hingelegt. Am Samstag empfangen die Grün-Weißen den ebenfalls mit sieben Zählern gestarteten Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn zum Spitzenspiel.

SV Aubing – TSV Neuried 1:2 (1:1)

TSV Neuried: Kühnle (C) – F.Hessenberger (83. Meisenberger), Le Dren, P.Gegenbauer, Sirovec (46. Topic) – Maier, Nowack, Legrand (65. Greger), Wippert – Einloft (77. Fazliu), Schwahn (70. Nitzl)

SV Aubing: Boraze – Djobo, Haderecker, Graml, Schlüter – Medjessiribi (7. Memet, 80. Streun), Khan (59. Graf), Shamolli – Cengiz (46. Bulut), Savvas, M.Heigl

Tore: 0:1 Wippert (10.), 1:1 Savvas (44.), 1:2 P.Gegenbauer (56./FE)

Zehn-Minuten-Strafe: Maier/Neuried (88., taktisches Foulspiel)