„Irgendwie hat alles nicht so gepasst“ - Germerings Schönbauer und Cupic schießen Pentenried ab

Trainer Alexander Strahberger attestiert Gegner Germering die bessere Fitness. A-F: Rutt © A-F: Rutt

Trotz guter Erinnerungen an den SV Gemering hatte der TSV Pentenried im Testspiel am Wochenende nichts zu lachen und verlor deutlich.

Germering - Eine Woche nach dem 6:1-Kantersieg beim FC Grün-Weiß Gröbenzell ist Fußball-Kreisklassist TSV Pentenried im zweiten Testspiel des Jahres gegen den SV Germering selbst unter die Räder gekommen. Eigentlich verbinden die Pentenrieder mit dem Gegner gute Erinnerungen, schließlich feierten sie im Sommer dank eines 4:0-Siegs im Relegationsspiel gegen den SVG den Aufstieg in die Kreisklasse.

„Wir haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden, außerdem war Germering fitter als wir.“

Diesmal jedoch drehte Germering den Spieß um und gewann mit 5:0 (3:0). „Wir haben ein paar Sachen ausprobiert, aber irgendwie hat alles nicht so gepasst. Wir haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden, außerdem war Germering fitter als wir“, sagte Pentenrieds Trainer Alexander Strahberger. Er sprach von einem gebrauchten Tag, den die Spieler so schnell wie möglich vergessen sollten. Bei den Gastgebern glänzten besonders Markus Schönbauer mit einem Doppelpack (8., 66.) und Robert Cupic mit drei Toren (11., 33., 49.). (te)