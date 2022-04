SV Planegg: Der Aufstieg des Hüseyin Memet - „Er hat eine enorme Qualität“

Memet steht auch im Schlüsselspiel in Pasing in der Startelf

Vor dem wichtigen Spiel des SV Planegg-Krailling bei der DJK Pasing richten sich die Blicke auf Hüseyin Memet. Der 20-jährige avancierte zum Aufsteiger der Saison.

Planegg – Manuel Eisgruber muss seit der Winterpause viel improvisieren. Verletzungen, Corona-Ausfälle und Sperren stellten den Trainer des SV Planegg-Krailling fast jede Woche vor eine neue Herausforderung bei der Zusammenstellung des Kaders und der Startelf. Umso erleichterter ist er vor dem Nachholspiel heute Abend bei der DJK Pasing (19.30 Uhr, Agnes-Bernauer-Straße). „Ich habe die freie Auswahl“, verkündet der Coach des Fußball-Kreisligisten. Einzig Tobias Halfmann und Ricardo Wassermann fallen verletzt aus.

Nur vier Spieler standen in jedem der bisherigen vier Pflichtspiele des Kalenderjahres in der Planegger Startelf. Neben Keeper Sven Krost sind Leonardo Pfleiderer, Maximilian Hartmann und Hüseyin Memet die Konstanten beim Aufstiegsaspiranten. Während das bei Krost, Pfleiderer und Hartmann mit Blick auf die Einsatzzeiten und die gezeigten Leistungen in der Hinrunde keine Überraschung ist, war ein derartiger Aufstieg von Memet nicht unbedingt zu erwarten gewesen. „Ich musste mich am Anfang der Saison nach dem Wechsel von der A-Jugend zur Ersten erst mal an den Herrenbereich gewöhnen“, sagt der 20-Jährige, der nach vornehmlich Joker-Einsätzen in der Hinrunde mittlerweile voll im Team angekommen ist. „Ich versuche im Training und im Spiel immer, mein Bestes zu geben.“

„Er hat eine enorme Qualität“: Memet überzeugt SVP-Trainer Eisgruber

Das ist auch Eisgruber aufgefallen, der Memet seit dem Jahreswechsel nicht unbedingt wegen seiner beeindruckenden Vorbereitung das Vertrauen schenkte. Von dieser verpasste der Flügelspieler nämlich große Teile mit Knieproblemen. Anfangs profitierte Memet eher vom dünnen Kader des SVP – doch er brachte Leistung. Und deshalb sichert Eisgruber ihm auch für das heutige Spiel einen Startelfplatz zu, obwohl die Personalprobleme überwunden sind. „Wir kennen sein Potenzial, er hat eine enorme Qualität“, lobt Planeggs Coach. Nur ein wenig Konstanz fehle dem Linksfuß, der seit der B-Jugend beim SVP spielt.

Im Hinspiel gegen Pasing vor dreieinhalb Wochen zeigte er wie sein ganzes Team eine starke Leistung. Belohnung: 4:2-Sieg mit einem Memet-Tor. „An die gute Leistung wollen wir anknüpfen“, sagt Eisgruber. Ein Sieg gegen den Tabellenvierten ist für die Schwarz-Blauen wohl Pflicht, wollen sie den mutmaßlichen Relegationsplatz drei noch mal attackieren. Druck spürt Hüseyin Memet deswegen nicht. „Ich denke gar nicht viel über so etwas nach.“ Er spielt einfach Fußball. (Michael Grözinger)