SV Planegg II überzeugt als Heimmacht, durch Comebacks und mit besonderer 1:0-Qualität

Von: Michael Grözinger

Acht Siege bejubeln durfte der SVP II um Stefan Lazarevic, Frederik Egger, Leo Tomic und Daniel Hirons (v.l.). A-Foto: Rutt © Dagmar Rutt

Die Reserve des SV Planegg-Krailling kann zur Winterpause auf eine erfolgreiche Hinrunde zurückblicken. Mit 27 Zählern überwintern die Würmtaler auf Platz sechs.

Planegg – In der Kreisklasse 3 ist gerade einmal gut die Hälfte der Saison rum. Und doch hat der SV Planegg-Krailling II sein eigenes Ziel bereits so gut wie erreicht. Trainer Pero Januzovic predigt seit Saisonbeginn, dass er davon ausgeht, dass 25 Punkte für den Klassenerhalt reichen werden. Zur Winterpause haben seine Fußballer nun bereits 27 Zähler auf dem Konto.

„Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, haben wir uns vor der Saison 15 bis 16 Punkte für die Hinrunde und 15 bis 16 Punkte für die Rückrunde vorgenommen“, teilt Januzovic mit. Also insgesamt circa 30 Zähler. Seiner Elf fehlen in den verbleibenden elf Partien nur noch drei Punkte, um diese Vorgabe zu erfüllen. Sein Fazit zur bisherigen Saison fällt entsprechend positiv aus: „Absolut super.“

Das prinzipielle Saisonziel, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und deutlich früher eine ruhigere Kugel schieben zu können als in den vergangenen Jahren, in denen es fast ausschließlich bis zum Schluss um den Klassenerhalt ging, dürfte der SVP II ebenfalls schon erreicht haben. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt 17 Punkte – unwahrscheinlich, dass da noch etwas anbrennt. Vielmehr können die Planegger ihren Blick sogar nach oben richten. Zum Relegationsrang fehlen nur sechs Zähler. Wenngleich ein Aufstieg nur dann überhaupt möglich wäre, wenn Planeggs Erste die Kreisliga nach oben oder – und das ist in dieser Saison die einzig realistische beider Optionen – nach unten verlässt.

Mit solchen Gedankenspielen will sich Januzovic aber keine Sekunde beschäftigen. Er möchte mit seiner Mannschaft einfach so lange wie möglich in der Liga oben dranbleiben. Dabei mithelfen sollen die beiden Neuzugänge Alexander Gareis vom TSV Solln II und Daniel Sapia vom TSV Gräfelfing. Dafür muss Januzovic für die verbleibende Saison drei Spieler fix an die eigene Erste abgeben: Toptorjäger Stefan Suchanke, Niek Khazali und Kapitän Ludwig Wallner. Bereits im Herbst schob der Coach mit dem damaligen Spielführer Thomas Grillenberger einen Spieler nach oben.

„Meine Kapitäne werden immer hochgezogen. Jetzt gebe ich die Binde dann sicherheitshalber dem Platzwart“, sagt Januzovic lachend. Tatsächlich übernimmt fortan Simon Gerner das Kapitänsamt. Er führt eine Mannschaft aufs Feld, die in der Hinrunde durch ihre Mentalität zu überzeugen wusste. In knappen Spielen sicherte sie sich dadurch zahlreiche Punkte. Planeggs Trainer bringt es auf den Punkt: „Wir glauben auch in der 93. Minute noch daran, dass wir etwas reißen können.“

Zwei weitere Gründe für die bislang famose Saison des SVP II sind die Heimstärke – die einzige Pleite vor eigenem Publikum setzte es mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft im letzten Spiel des Jahres gegen den FC Anadolu (0:4) – und die Comeback-Qualitäten der Schwarz-Blauen. In zehn der 15 Saisonspiele lagen sie zwischenzeitlich hinten, neunmal mit 0:1. Die Ausbeute nach Rückständen: satte zwölf Punkte. Auf diese Qualität verlassen will sich Januzovic aber nicht. „Da stehst du als Trainer mit warnendem Finger draußen und sagst: ,Das geht nicht immer gut‘“, so der Coach.

Deshalb ist er froh, dass seine Elf auch das eine oder andere Mal nach dem Anpfiff selbst die Initiative ergriff – und wie. Die Planegger wissen wie kaum eine andere Mannschaft, wie man eine 1:0-Führung erfolgreich verteidigt: Sechsmal schossen sie das erste Tor des Spiels, sechsmal verließen sie den Platz anschließend als Sieger.

Sechs Wochen Weihnachtspause hat Januzovic seinen Fußballern gestattet. Am 24. Januar will er sie wieder in einer offiziellen Trainingseinheit um sich scharen. Bis dahin steht ihnen ein freiwilliger wöchentlicher Kick offen. Ab Ende Januar wird es mit fünf Testspielen und einem fünftägigen Trainingslager in Kroatien dann ernst. (Michael Grözinger)

Bilanz zur Winterpause

Ausgegebenes Saisonziel: Mit dem Abstieg nichts zu tun haben (im Soll)

Ziel für die restliche Saison: Oben dranbleiben

Bester Torschütze: Stefan Suchanke (10 Tore)

Tabelle Kreisklasse 3 München

1. NK Dinamo München 15 48: 23 37

2. ESV München 15 47: 17 33

3. FC Croatia München 15 43: 20 32

4. SpVgg Thalkirchen-Fr. 15 32: 23 30

5. TSV 1860 München IV 15 39: 25 27

6. SV Planegg-Krailling II 15 33: 30 27

7. FC Anadolu Bayern 15 58: 30 26

8. TSV Großhadern II 15 38: 34 20

9. TSV Neuried II 15 25: 35 17

10. Waldeck-Obermenzing II 15 32: 44 15

11. TSV Moosach-H. II 15 22: 38 15

12. SV Lochhausen 15 23: 40 11

13. TSV Gräfelfing II 15 21: 43 10

14. Herakles SV Mün. 15 11: 70 3