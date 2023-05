„Können froh sein, dass wir den Bock umstoßen konnten“ – SVP-Reserve beendet Niederlagenserie

Von: Stefan Reich

Pero Januzovic ist Trainer vom SV Planegg-Krailing II. © FuPa

Die Zweitvertretung es SV Planegg Krailing konnte am Sonntagnachmittag eine 3:2 Heimerfolg gegen den SV Lochhausen einfahren.

Planegg – „Wir können froh sein, dass wir den Bock nach drei Pleiten in Folge jetzt umstoßen konnten“, kommentierte Pero Januzovic das 3:2 seines SV Planegg-Krailling II am Sonntag gegen den abstiegsbedrohten SV Lochhausen. Nachdem es lange so aussah, als würden die Gastgeber sicher drei Punkte einfahren, drohte die Partie in der Schlussphase zu kippen.

Planegg war früh und sehr sehenswert in Führung gegangen. Mit nur einer Zwischenstation gelangte der Ball in der zehnten Minute von Torwart Stefan Zeussel zu Angreifer Noe Baptista, der mit einem Kontakt Lochhausens Schlussmann Jona Gilch überlupfte. „So was sieht man selten“, sagte Januzovic. „Ich weiß nicht, ob er das so wollte. Aber ich denke, das gelingt so nie wieder.“

Nach der Pause baute der SVP die Führung aus. Zweimal war Alexander Gareis im Duell mit Gilch erfolgreich: einmal aus dem Spiel heraus, als Gilch das kurze Eck ein wenig zu weit aufmachte (47.),und dann vom Elfmeterpunkt nach einem Foul auf der Strafraumgrenze. Mit der deutlichen Führung im Rücken schaltete Planegg einen Gang zurück. Die Gäste kamen auf der linken Planegger Abwehrseite zur Grundlinie durch, die Hereingabe fälschte Leonardo Pfleiderer ins eigene Tor ab (72.). Drei Minuten später fiel das 3:2 nach einer Ecke. „Hinten raus sind wir dann geschwommen“, musste Januzovic feststellen. Tore fielen nicht mehr. (sr)