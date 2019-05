Spektakel der A1-Junioren, D1 hält bereits vorzeitig die Klasse

Jugendfußball SV Planegg-Krailing: Kompakt

In Planegg durfte man jubeln. Die D1-Junioren konnten sich bereits vorsichtig den Klassenerhalt sichern und die A-Junioren siegten beim Sieben-Tore-Spektaktel gegen die JFG Neuburg.

Planegg – In einem spektakulären Spiel haben sich die Planegger A1-Jugendfußballer mit 4:3 gegen die JFG Neuburg durchgesetzt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit wandelten Muhammad Korodowou und Rafail Nikolaou einen 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung um. Die Gäste kamen durch zwei schnelle Treffer zwar noch einmal zum Ausgleich, doch Lordan Handanovic sorgte in der 88. Minute nach einer einstudierten Anstoßvariante für den Planegger Sieg. „Es hat mich riesig gefreut, dass diese Variante ausgerechnet in meinem letzten Spiel in Planegg das erste Mal geklappt hat“, sagte der scheidende Trainer Martin Buch hinterher. Buch wird in den verbleibenden zwei Ligaspielen, wie bereits vor Saisonbeginn mit den Verantwortlichen abgesprochen, wegen seiner Hochzeit und anschließenden Flitterwochen fehlen. Vertreten wird ihn Co-Trainer Robert Rieder.

Die B1-Junioren mussten nach dem Sieg in der Vorwoche wieder einen Dämpfer hinnehmen. Das Team von Trainer Giuseppe Teseo kassierte am Samstag bei Tabellennachbar TuS Geretsried drei späte Gegentore und verlor mit 0:4.

Eine unspektakuläre Leistung reichte den B2-Junioren zu einem 5:0-Erfolg beim Tabellenletzten, FC Schwabing. Markus Heidner traf mit einem sehenswerten Lupfer zur frühen Führung, Alekzandar Sinabov, Bora Tekeli, Anthony Manuba und Amar Imamovic schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Die bereits als Bayernliga-Absteiger feststehenden C1-Junioren durften nach langer Durststrecke mal wieder jubeln. Schon bei der 3:5-Niederlage im Nachholspiel bei der SpVgg Landshut hatten sich die Blau-Schwarzen teuer verkauft und dank der Treffer von Durak Ahmetaj und Sebastian Stoiber (2) zwischenzeitlich einen 0:3-Rückstand ausgeglichen. Am Samstag gelang schließlich ein 1:0-Erfolg gegen den TSV Milbertshofen. Rudi Berko schloss dabei nach 68 Minuten eine herrliche Kombination zum verdienten Siegtreffer ab.

Die Planegger D1 hat den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga bereits vier Spieltage vor Saisonende rechnerisch gesichert. Dank eines Treffers von Yassin Ayed gewann das Team von Gökmen Yildirim und Tahir Buyar beim Fußballinternat DFI Bad Aibling mit 1:0.

Bei Spitzenreiter VfR Garching unterlagen die D2-Junioren trotz einer starken kämpferischen Leistung mit 1:3. Lucas Jenatschek gelang dabei in den Schlussminuten der Ehrentreffer für die Gäste.

Die F1-Jugend feierte gegen den SV Sentilo Blumenau einen 6:1-Kantersieg. Nach der frühen Führung durch Christoph Link glänzte Florian Rozek dabei mit einem Fünferpack.

Schlechter lief es bei der D2. Das Team musste trotz der Treffer von Marcel Weist, Maximilian Albert und Lennard Wenzel eine 3:4-Niederlage beim SV Odelzhausen hinnehmen.

Text: te