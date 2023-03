Budells Grundgerüst steht - offensiv muss sich der SV Planegg-Krailing noch steigern

Andreas Budell war zufrieden mit dem letzten Testspiel des SVP. Foto: SV Planegg © SV Planegg

Andreas Budell ist eine Woche vor dem ersten Punktspiel von seiner Mannschaft angetan. Die erste Elf gegen den TSV Gräfelfing steht zu großen Teilen.

Planegg – Andreas Budell schien zufrieden nach dem letzten Testspiel vor dem Start in die Restrunde. „Die Jungs machen das gut“, stellte der Trainer des SV Planegg-Krailling fest, nachdem seine Mannschaft den Kreisklassisten FC Stern München am Samstag mit 3:1 besiegt hatte.

Doch bevor am kommenden Wochenende das Punktspiel beim TSV Gräfelfing ansteht, gibt es schon noch etwas zu tun. „Wir werden schauen, dass wir uns noch etwas besser finden“, sagte Budell. In der Offensive ging für seinen Geschmack noch zu wenig zusammen.

„Den einen oder anderen Spieler schaue ich mir im Training noch mal genauer an. Aber das Gerüst steht.“

Mit dafür verantwortlich, dass der SVP am Samstag in der Anfangsphase kaum vor das gegnerische Tor kam, war eine zu hohe Zahl an Ballverlusten im Spielaufbau. Immerhin, so Budell, habe man diesmal kein frühes Gegentor kassiert. Der Trainer war mit der Abwehrleistung zufrieden. Mit zunehmender Spieldauer lief es auch vorne besser. In der 38. Minute ging der SVP durch ein Eigentor der Gäste in Führung.

Auf den Ausgleich in der 54. Minute folgte schnell die erneute Führung durch Ludwig Wallner (59.). In der 73. Minute traf David Velickovski zum 3:1. An der Anfangself, die im Vergleich zum vorangegangenen Testspiel nur auf einer Position verändert war, will Budell weitgehend festhalten: „Den einen oder anderen Spieler schaue ich mir im Training noch mal genauer an. Aber das Gerüst steht.“ Kompromisse muss er nicht machen. Verletzte sind kaum zu beklagen. Der SVP startet am Samstag (14 Uhr) mit einem richtungsweisenden Spiel: Gastgeber TSV Gräfelfing steht mit nur vier Punkten Rückstand auf einem der Abstiegsrelegationsplätze. (sr)