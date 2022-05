SV Planegg: Wieder gepatzt - Trainer Eisgruber hakt Aufstieg ab

Seine Treffer reichten nicht: Patrick Ochsendorf. © A-Foto: Rutt

Für Manuel Eisgruber ist die Sache klar. Das Thema Aufstiegsrelegation hat der Trainer des SV Planegg-Krailling nach dem 2:2 am Sonntag beim MTV 1879 abgehakt, Platz drei hält er nicht mehr für erreichbar.

Planegg – „Der FC Hellas als Dritter ist jetzt vier Punkte weg“, rechnet Eisgruber vor. „Weil wir im direkten Vergleich schlechter sind, müssten die schon zweimal verlieren und wir alles gewinnen. Dafür ist Hellas gerade zu gut.“

Dass seine Planegger die Chance, den Anschluss zu halten, am Sonntag nicht genutzt haben, hält Eisgruber für ein hausgemachtes Problem. „Das hat auch mit der Trainingsbeteiligung zu tun“, sagt er. „Unter der Woche waren wieder mehrere Spieler im Urlaub. Das geht in der heißen Phase der Saison einfach nicht, wenn man in die Bezirksliga will.“ Jetzt heißt sein Ziel: „Die Saison sauber zu Ende spielen und sich gerade bei den Heimspielen ordentlich verabschieden.“

Es geht aber auch schon um die Plätze in der Mannschaft für die nächste Saison. „Es dürfte einige Neuzugänge geben, von außerhalb, aus der zweiten Mannschaft, aus der Jugend. Da muss sich jetzt jeder beweisen“, sagt Eisgruber.

Beim MTV hatte seine Mannschaft zwar mehr Ballbesitz, wusste damit aber nicht wirklich etwas anzufangen. „Wir hatten lange keine Chancen, haben falsche Entscheidungen getroffen und uns Leichtigkeitsfehler erlaubt“, sagt Eisgruber. Das 1:0 für die Münchner Gastgeber resultierte aus einem langen Ball, bei dem sich die Planegger Innenverteidigung verschätzte. Das 2:0 entstand durch einen Münchner Konter gegen hoch stehende Planegger.

Trotz der vom Trainer beklagten Schwächen kam der SVP nach der Pause zurück und hätte sogar genug Möglichkeiten gehabt, um zu gewinnen. Doch die erste ließ Maximilian Hartmann liegen. Seinen Elfmeter nach einem Foul an Patrick Ochsendorf hielt der Torwart der Münchner. Die beiden Treffer von Ochsendorf in der 66. und der 88. Minute reichten dann nur noch zu einem Punkt. (sr)

MTV 1879 München – SV Planegg-Kr. 2:2 (2:0)

SV Planegg: Krost; Empl, Wassermann, Velickovski, Rainer, Hartmann, Korodowu, Bavas (C), Takiris, Capek, Ochsendorf; Memet Sterr, Egger

Tore: 1:0, 2:0 Dammasch (27., 38.), 2:1, 2:2 Ochsendorf (66., 88.)