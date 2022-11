„Eine der stärksten Mannschaften, gegen die wir gespielt haben“ - SV Planegg glücklich mit Ergebnis

Von: Michael Grözinger

Ungeahnte Torjägerqualitäten: Tobias Halfmann (r.) hätte – weil angeschlagen – ursprünglich gar nicht in der Startelf stehen sollen. Coach Andreas Budell half beim instabilen Sprunggelenk mit Tape nach, Halfmann dankte es seinem Trainer mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Foto: msw © msw

Der abstiegsbedrohte SV Planegg-Krailling hat sich am Sonntagnachmittag einen wichtigen Punkt gegen den MTV München erkämpft.

Planegg – „Letzte Woche getroffen, diese Woche getroffen – so kennen wir ihn gar nicht“, sagte Andreas Budell schmunzelnd über Tobias Halfmann. Der Trainer des SV Planegg-Krailling hatte endlich mal wieder Grund zur Zufriedenheit und Lust auf einen lockeren Spruch. Zwar hatte sich sein Team im Heimspiel am Sonntagnachmittag nur 3:3 vom MTV 1879 München getrennt, in Anbetracht der Stärke der Gäste und eines von ihnen spät verschossenen Elfmeters sprach Budell aber von einem klaren „Punktgewinn“ für die Planegger.

„Das war eine der stärksten Mannschaften, gegen die wir gespielt haben“, sagte er und ergänzte: „Sie haben eine brutale Qualität nach vorne.“ Außerdem war Budell wie in der Vorwoche gegen Wacker sehr zufrieden mit der kämpferischen Leistung seiner Elf.

Dass auch der SVP offensiv etwas zu bieten hat, zeigte er in der ersten Halbzeit. Nach einem Traumpass von Mohamad Mahmoud schoss Jonas Näther die Hausherren früh in Führung (7.), die allerdings nur sechs Minuten Bestand hatte, ehe Djamal Halfa Toga einen von Thomas Grillenberger verursachten Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. Dann stellte Halfmann, der angeschlagen ursprünglich gar nicht für die Startelf vorgesehen war, zum Erstaunen seines Trainers nach einer Einzelaktion von Stefanos Bavas am rechten Flügel seine Torjägerqualitäten mit dem 2:1 unter Beweis (26.).

Noch vor der Pause musste Martin Bauer für seinen überlupften Keeper Sven Krost auf der Linie retten, in der zweiten Hälfte kam der MTV per Kopf aber doch zum Ausgleich (66.). Das schnelle 3:2 von Näther (69.) beantworteten die Gäste mit dem unmittelbaren erneuten Ausgleich durch Ex-Zweiliga-Profi Mario Erb (70.). In der Folge machte der MTV gehörig Druck und hatte per Foulelfmeter die späte Siegchance. Diesmal jagte Toga den Ball aber über das Tor. (mg)

SV Planegg-Krailling – MTV 1879 München 3:3 (2:1)

SV Planegg-Krailling: Krost; Empl, Grillenberger, Bavas (C), Halfmann, Näther, Sturm, Mahmoud, Fa.Egger, Capek, Bauer; Wassermann, van Boyen, Darbahani

Tore: 1:0 Näther (7.), 1:1 Toga (13./FE), 2:1 Halfmann (26.), 2:2 Kaltner (66.), 3:2 Näther (69.), 3:3 Erb (70.)

Bes. Vorkommnis: Toga/MTV verschießt Foulelfmeter (81.)