SVP vermeldet Zugang aus der Landesliga: Valentino Gavric kommt vom TSV Ampfing

Von: Stefan Reich

Der neue Mann Valentino Gavric kommt vom TSV Ampfing. © FuPa

Der SVP lockte zwei Landesligaspieler nach Planegg. Torwart Marijan Krasnic kommt vom SV Pullach, Valentino Gavric hat den TSV Ampfing verlassen.

Planegg – Fußball-Kreisligist SV Planegg-Krailling hat einen weiteren Spieler für sich gewinnen können, der in der vergangenen Saison in der Landesliga im Einsatz war. Für die Torwartposition hatten die Planegger schon im März den Zugang von Marijan Krasnic zur neuen Saison vermelden können. Nun bestätigt der Sportliche Leiter Martin Woytalla auch den Zugang von Valetino Gavric vom TSV Ampfing.

Der 28-Jährige hatte in der Spielzeit 2022/23 in 26 Einsätzen in der Landesliga Südost neun Tore erzielt. In der Spielzeit zuvor hatte er in der Kreisliga München 3 für SK Srbija in 26 Partien 34 Mal getroffen. „Die Statistiken über ihn sind aussagekräftig“, sagt Woytalla.

„Und er ist ein guter Typ. Wir erhoffen uns von ihm nach den Weggang von Patrick Ochsenknecht wieder Stabilität im Sturm.“ Der Kontakt zu Gavric sei über Pero Vidak zustande gekommen, der den SVP künftig trainieren wird. Ein wesentliches Argument für einen Vereinswechsel sei wohl der weite Weg nach Ampfing gewesen.

Auch beim neuen Torwart haben wohl logistische Gründe für Planegg gesprochen, sagt Woytalla. Marijan Krasnic arbeite in Germering, wohne in Neuried, da passe Planegg gut. Krasnic kam in der abgelaufenen Saison auf 29 Einsätze beim SV Pullach in der Landesliga Südost und war zuvor auch in der Bayernliga der Stammtorhüter der Pullacher gewesen. (sr)