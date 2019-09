SV Planegg II bei Zwölf-Tore-Krimi mit glücklicherem Ende 

Dreifachtorschütze: Manuel Capek machte mit einem Strafstoß in der Nachspielzeit alles klar.

Planeggs Reserve gewinnt wilden Schlagabtausch mit Pullach II

von Redaktion Würmtal schließen

„Das war ein wildes Spiel“, sagte Tim Görlitz nach der Partie seines SV Planegg-Krailling II gegen den SV Pullach II.

Planegg – Die beiden Reserven hatten sich einen echten Schlagabtausch geliefert, der am Ende mit einem Ergebnis endete, das sonst nur im Eishockey so immer mal wieder vorkommt. Der Planegger 7:5-Erfolg war auch der Tatsache geschuldet, dass Görlitz eine kunterbunt zusammengewürfelte Elf aufbot, die etwas mehr als eine Halbzeit benötigte, um sich selbst zu finden.

Eine Viertelstunde war gespielt, da stand es schon 2:2. Benedikt Hort und Manuel Capek hatten die Führung der Gäste in einen 2:1-Vorsprung verwandelt, bevor Vinzenz Loistl egalisierte. Der Pullacher ließ drei weitere Tore folgen, nachdem Alessandro Basciu zwischenzeitlich einen Doppelpack zum 4:2 geschnürt hatte. Görlitz ärgerte sich zwar über „blöde Tore“, war aber umso mehr beeindruckt, wie seine Kicker nach dem 4:5 zurückkamen: „Das spricht für sie.“ In einer verrückten Partie sorgten Capek und Basciu für die nächste Wende, ehe Capek in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter alles klarmachte. hch

SV Planegg-Krailling II –

SV Pullach II 7:5 (4:4)

SV Planegg-Krailling II: Krost; Basciu (C), Hort, Mahmoud, Capek, Banipal, Begaj, Emmert, Yavuz, Kicay, Kado; Bonic, Lukenda, Aygün

Tore: 0:1 Cacaci (3.), 1:1 Hort (7.), 2:1, 5:5, 7:5 Capek (10., 57., 90.+4/FE), 2:2, 4:3, 4:4, 4:5 Loistl (14., 38., 43., 46.), 3:2, 4:2, 6:5 Basciu (19., 21., 84.)

Gelb-Rote Karte: Hort/Planegg (87., wiederh. Foulspiel)