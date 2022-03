„Man hat die Müdigkeit gemerkt“: Planegg-Reserve unterliegt kleinen Raben

Von: Christian Heinrich

Nach der Pleite gegen Pullach etwas zerknirscht: Pero Januzovic (l.). © DAGMAR RUTT

„Man hat die Müdigkeit vom Spiel am Donnerstag noch gemerkt“, stelle Pero Januzovic nach der 2:3 (0:2)-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des SV Pullach fest.

Planegg – Der Trainer der Planegger Reserve konstatierte einige individuelle Fehler, seine Mannschaft hatte zweimal binnen 60 Stunden spielen müssen.

Beim 0:1 durch Anthony Graham patzte Thomas Grillenberger bereits nach einer Viertelstunde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff leisteten sich die Platzherren ihren zweiten folgenschweren Schnitzer. „Da sind wir nicht gut gestanden“, monierte der Coach. Auch beim 0:3 von Moriz van Boyen hinterließ die Planegger Abwehr nicht den besten Eindruck. Nachdem die Partie so gut wie entschieden war, fingen sich die Planegger. Zu Gute kam ihnen, dass Pullach nach Gelb-Rot für Aaron Sorgnitt nur noch zu zehnt spielte. Ein Eigentor von Anthony Graham brachte die Gastgeber wieder heran. Michael Würstl markierte 13 Minuten vor dem Abpfiff sogar den Anschluss. „Man muss die Jungs loben, dass sie so zurückgekommen sind“, lobte Januzovic. In der Schlussphase waren sie aber nicht abgeklärt genug. (hch)

SV Planegg II – SV Pullach II 2:3 (0:2) SV Planegg II: Welsch; Opitz, Fesini, Galletti, Lorenz, Reitmayr, Grillenberger, Paskuda, Egger, Suchanke, Gerner; Gallo, Biao, Würstl, Dosi.

Tore: 0:1 Graham (17.), 0:2 Weber (45.), 0:3 van Boyen (65.), 1:3 Fraham (Eigentor/70.), 2:3 Würstl (77.)

Gelb-Rot: Sorgnitt (wiederh. Foulspiel/60.) –