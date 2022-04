SV Planegg: Eine Woche fast wie Profis - Anschwitzen, Spiel, Beine lockern, Serie starten

Von: Michael Grözinger

Hat sein Trainingsprogramm angepasst: Manuel Eisgruber. © Dagmar Rutt

Fast schon profihafte Züge hat die Fußballwoche des SV Planegg-Krailling. Da am Mittwoch das Nachholspiel gegen die DJK Pasing anstand (2:0-Sieg), musste Trainer Manuel Eisgruber seine Einheiten anpassen.

Planegg – Dienstag leichtes Anschwitzen für gut eine Stunde, Donnerstag Beine lockern für gut eine Stunde. Dazwischen das intensive Kreisliga-Duell.

„Man muss das in solchen Wochen schon temperieren“, sagt der SVP-Coach. Belastungssteuerung und Verletzungsprophylaxe lauten die Zauberwörter. Schließlich steht am Sonntag die nächste Partie an, wenn der SV Laim an der Hofmarkstraße gastiert (15 Uhr).

Während Fußballprofis sich am Tag nach dem Spiel gerne zum Ausradeln auf ein Ergometer setzen, mussten die Planegger am Donnerstag in Ermangelung einer solchen Ausstattung trotzdem in die Fußballschuhe schlüpfen. Laufen, Gymnastik, Ballschule und Kreiserl standen auf dem Trainingsplan. „Einfach ein bisschen die Beine locker machen“, fasst Eisgruber zusammen. Prinzipiell ist er kein großer Freund von Englischen Wochen. „Klar, du kannst sechs Punkte holen, das ist mal ganz nett“, sagt er. „Aber die Intensität im Training ist viel geringer. Für den Rhythmus ist eine normale Woche mit zwei Einheiten und einem Spiel besser“, findet der 33-Jährige.

Zumindest die angesprochenen sechs Punkte sollen es dann aber diese Woche schon sein. „Wir sind wirklich gut drauf und sollten jetzt mal eine Serie starten“, sagt Eisgruber, der am Sonntag auf Leonardo Pfleiderer und vermutlich Fabian Egger verzichten muss. Außerdem weiterhin auf Ricardo Wassermann und Philip Sterr, die aber beide wieder im Lauftraining sind. Neun Spiele stehen für den SVP in der regulären Saison noch an, neun Siege fordert der Coach. Die wird sein Team vermutlich auch brauchen, um noch über Platz drei in die Bezirksliga-Relegation einzuziehen. Wie in allen verbleibenden Duellen ist Planegg auch gegen die defensivstarken Laimer favorisiert. Das 2:0 im Hinspiel gestaltete sich aber relativ knapp. (mg)