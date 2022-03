Essenzieller Dreier für SV Planegg: Kreisligist gewinnt mit „deutlich mehr Feuer“ gegen DJK Pasing

Von: Michael Grözinger

Der Torschütze liegt ganz unten: Die Spieler des SV Planegg-Krailling bejubeln das 2:0 von Hüseyin Memet. © Michael Schönwälder

Mit „deutlich mehr Feuer“, wie Co-Trainer Andreas Budell sagt, gewinnt der SV Planegg das Kreisliga-Spitzenspiel gegen die DJK Pasing. Der Sieg war aber auch Pflicht.

Planegg – Es war die passende, aber auch zwingend nötige Antwort, die der SV Planegg-Krailling am Sonntag im Kreisliga-Spitzenspiel gegen die DJK Pasing gegeben hat. Nach dem Dämpfer im Aufstiegskampf eine Woche zuvor durch die 0:3-Pleite beim FC Hellas holten die Schwarz-Blauen im zweiten Ligaspiel des Jahres drei überlebenswichtige Punkte: Vor eigenem Publikum schlug der SVP die drittplatzierten Pasinger 4:2.

Platz drei in Kreisliga 2 rückt für SV Planegg wieder in Griffnähe

Zumindest eben jener Platz drei ist nun wieder in greifbarer Nähe. Weil aber der FC Neuhadern parallel einen 9:0-Kantersieg feierte und vorläufig die Tabellenspitze vom spielfreien FC Wacker übernahm, ist der Planegger Rückstand auf die Aufstiegsplätze weiter beträchtlich.

Am Sonntagabend ließen sich die SVP-Fußballer um Co-Trainer Andreas Budell die Stimmung davon aber nicht vermiesen. Der 35-Jährige hatte zum zweiten Mal binnen acht Tagen den an Corona erkrankten Chefcoach Manuel Eisgruber an der Seitenlinie vertreten. Budell sah, dass sein Team von Beginn an den Plan gut umsetzte, hoch Druck zu machen und den Spielfluss der starken Pasinger zu stören. „Wir hatten heute deutlich mehr Feuer“, lobte Budell, der ein „Do or die“-Spiel ausgerufen hatte und den Sieg letztlich als „völlig verdient“ bezeichnete.

SV Planegg gewinnt verdient das torreiche Derby gegen die DJK Pasing

Die Planegger belohnten sich früh durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kapitän Stefanos Bavas (19.) und legten nur sieben Minuten später nach einer Standardsituation das 2:0 durch Hüseyin Memet nach. Mit einem „geilen Tor“, wie Budell es umschrieb, brachte Marco Kossi die DJK aus 30 Metern wieder heran (34.).

Allerdings stellte Fabian Egger quasi mit dem Pausenpfiff den Zwei-Tore-Abstand per Kopf wieder her. Das 4:1 durch Tobias Halfmann und das 4:2 erneut durch Kossi – beide aus abseitsverdächtiger Position – sowie je ein Platzverweis pro Mannschaft stellten die Höhepunkte der zweiten Halbzeit dar.

mg

Statistik

SV Planegg-Krailling – DJK Pasing 4:2 (3:1)

SV Planegg-Krailling: Krost; Pfleiderer, Wassermann, Fa.Egger, Hartmann, Bavas (C), Takiris, Memet, Jassim, Sturm, Halfmann; Empl, Rainer, Sellinger, Popov

Tore: 1:0 Bavas (19./FE), 2:0 Memet (26.), 2:1 Kossi (34.), 3:1 Fa.Egger (45.+1), 4:1 Halfmann (59.), 4:2 Kossi (73.)

Rote Karte: Kuttruff/Pasing (76., grobes Foulspiel)

Gelb-Rote Karte: Jassim/SVP (86./90., Foulspiel/Meckern)

